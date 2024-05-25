DEM Partili belediyede kıyım sürüyor! 29 kişi daha işten çıkarıldı

Şırnak'ın Cizre ilçesinde DEM Partili belediyenin işçi kıyımı devam ediyor. Geçtiğimiz ay 5, geçtiğimiz hafta 29, dün ise yine 29 işçinin işe son verildi. İşten çıkarılanların sayısı 63'e yükseldi.

31 Mart yerel seçimlerinde DEM Parti'nin kazandığı Şırnak'ın Cizre ilçesinde işçi kıyımı sürüyor.

DEM Partili Cizre Belediye Başkanları Güler Yerbasan ve Abdurrahim Durmuş geçtiğimiz ay 5, geçtiğimiz hafta ise 29 işçinin işine son vermişti. Dün de mesai bitimi ile birlikte 29 işçinin daha işine son verilmesiyle toplamda 63 işçinin işine son verdi.

TELEFONLA BİLGİ VERİLDİ, KARAR PROTESTO EDİLDİ

Mesainin bitmesi ile birlikte HAK-İŞ Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikasına üye 29 işçi telefon ile aranarak işlerine son verildiği bilgisi verildi. Hizmet-İş Sendikası İl Temsilcisi Nevzat Uysal, Cizre Belediyesi'nde sendikalarına bağlı işçilerin görevlerine son verilmeye devam ettiğini ve bu sayının her geçen gün artmasından endişe ettiğini ifade etti.

İşlerine son verilen işçiler, belediye önünde toplanarak alınan işten çıkarılma kararını protesto etti.

"İŞ AKİTLERİ HAKSIZ VE HUKUKSUZ BİR ŞEKİLDE FESHEDİLİYOR"

Geçtiğimiz günlerde konuyla ilişkin açıklamada bulunan Hizmet-İş Sendikası Şırnak İl Başkanı Nevzat Usal, "31 Mart yerel seçimlerinde yönetime gelen belediye başkanları, maalesef Cizre halkını hayal kırıklığına uğratmıştır. Cizre Belediyesi’nde 1 Nisan’dan beri emekçiler sendikal baskıya uğruyor, iş akitleri haksız ve hukuksuz bir şekilde feshediliyor. Aldığımız duyumlara göre 120 kişilik bir listenin de hali hazırda beklediği şeklindedir" demişti.