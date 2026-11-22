Deniz ulaşımında hava engeli! BUDO'dan 12 sefer için iptal kararı
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 23 Kasım'da yapılması planlanan 12 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarın gerçekleştirilmesi planlanan 12 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 23 Kasım'da Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) hattında saat 07.00, 09.30, 16.00 ve 19.00; İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) hattında ise saat 08.00, 11.30, 16.30 ve 19.30 seferleri gerçekleştirilemeyecek.
Ayrıca saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), 11.30'daki İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas) ve 13.00'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de iptal edildi.