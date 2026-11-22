Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) 23 Kasım'da yapılması planlanan 12 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

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Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) yarın gerçekleştirilmesi planlanan 12 seferi, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'nun internet sitesinden yapılan duyuruya göre, 23 Kasım'da Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş) hattında saat 07.00, 09.30, 16.00 ve 19.00; İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya) hattında ise saat 08.00, 11.30, 16.30 ve 19.30 seferleri gerçekleştirilemeyecek.

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Ayrıca saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Kabataş), 11.30'daki İstanbul (Kabataş)-Armutlu (İhlas) ve 13.00'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de iptal edildi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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