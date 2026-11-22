İstanbul Valiliği ve İBB Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 23 Kasım Pazartesi günü beklenen olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşları uyardı. Kentte rüzgârın saatte 75 kilometreye ulaşması, özellikle doğu kesimlerde ise metrekareye 21 ila 50 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. AKOM, lodosun ardından sıcaklıkların hızla düşeceğini bildirdi.

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İstanbul'da yeni haftayla birlikte hava koşullarının değişmesi bekleniyor. İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte etkili olması beklenen fırtına ve sağanak yağışa ilişkin uyarılarda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son değerlendirmelerine göre 23 Kasım Pazartesi günü sabah saatlerinden itibaren Marmara Bölgesi'nde kuvvetli lodos etkili olacak. Öğle saatlerinden sonra ise İstanbul'un özellikle doğu kesimlerinde yerel olarak kuvvetli sağanak görülecek.

VALİLİK SAAT VERDİ: RÜZGÂR 75 KİLOMETREYE ULAŞACAK

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün tahminlerine dayanarak Marmara Bölgesi'nde rüzgârın pazartesi sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden saatte 50 ila 75 kilometre hızla eseceğini duyurdu.

Fırtınanın pazartesi gecesi etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Valilik açıklamasında, öğle saatlerinden sonra İstanbul'un doğusunda yerel olarak kuvvetli sağanak beklendiği belirtilirken, yağış miktarının metrekareye 21 ila 50 kilogram arasında olacağı tahmin edildi.

Uyarılar peş peşe: İstanbul yeni haftaya fırtına ve sağanakla başlayacak

AKOM'DAN LODOS VE SICAKLIK DÜŞÜŞÜ UYARISI

AKOM'un haftalık hava tahmin raporuna göre, İstanbul'a Balkanlar üzerinden yeni bir serin ve yağışlı hava dalgası ulaşacak.

Orta Akdeniz üzerinden gelen alçak basınç sistemlerinin etkisiyle kentte aralıklı sağanak ve yer yer kuvvetli gök gürültülü yağış geçişleri bekleniyor.

AKOM'un tahminlerine göre 23 Kasım Pazartesi günü lodos fırtınası etkili olacak ve akşam saatlerinde yağmur görülecek.

Uyarılar peş peşe: İstanbul yeni haftaya fırtına ve sağanakla başlayacak

Pazartesi günü en yüksek 20 dereceye ulaşması beklenen hava sıcaklığının, salı günü belirgin şekilde düşeceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL'DA HAVA SICAKLIĞI 10 DERECEYE KADAR GERİLEYECEK

AKOM'un bugün yayımlanan haftalık tahminine göre İstanbul'da önümüzdeki günlerde beklenen hava durumu şöyle:

Tarih Hava Durumu Sıcaklık 23 Kasım Pazartesi Lodos fırtınası, akşam saatlerinde yağmur 12-20 °C 24 Kasım Salı Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yağmur 6-9 °C 25 Kasım Çarşamba Parçalı ve az bulutlu 4-10 °C 26 Kasım Perşembe Parçalı bulutlu 4-12 °C 27 Kasım Cuma Çok bulutlu, sağanak yağmurlu 5-12 °C

ÇATI UÇMASI, SEL VE SU BASKINLARINA DİKKAT

İstanbul Valiliği, fırtına ve kuvvetli sağanak nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Fırtına ve kuvvetli yağışlarla birlikte yaşanabilecek çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi, ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları önemle rica olunur."

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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