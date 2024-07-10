Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş'in ifadeleri ortaya çıktı! Seçil'in kefili Fatih Terim'di

Futbol dünyasını sarsan fon vurgununda Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş'in ifadeleri ortaya çıktı. Ateş 28. kattaki odasında Arda Turan, Emre Belözoğlu ve Fatih Terim'le bir görüşme gerçekleştirdiklerini ve Seçil Erzan'a Terim'in kefil olduğunu anlattı. Erzan'ın "20 saat sorgulandım ve baskı altında kaldım" ifadelerini yalanlayan Ateş "Yanına giderek ‘Geçmiş olsun, doğru neyse onları anlat, insanlar mağdur olmasın’ şeklinde cümleler kullandım, zimmet kelimesini kullanmadım" dedi.

Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen fon vurgununda yeni gelişmeler gelmeye devam ediyor. Seçil Erzan, 2 Mayıs 2023’te verdiği ifadesinde, banka yetkilileri tarafından alıkonulduğu ve kendisine baskı yapıldığı iddiasıyla şikâyetçi olmuş ve isimlerini verdiği Denizbank’ın 9 yöneticisi ifadeye çağrılmıştı.

Bu soruşturma 5 Temmuz’da tamamlandı, savcılık “Erzan’ın soyut iddiaları dışında somut bir delil yok” diyerek takipsizlik kararı verdi. Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş’in de bu süreçte ifade verdiği ortaya çıktı.

HAKAN ATEŞ'İN İFADELERİ

Hürriyet’in ulaştığı ifadede Ateş şunları anlattı:

Seçil Erzan şube müdürümüzdür. İlk şahsi tanışıklığım 2019 yılında Fatih Terim’in Florya’daki kulübe daveti sebebi ile gitmemle olmuştur. Zaten o dönem Galatasaray Kulübü ile Denizbank çalıştığı için ben de bu davete icabet etmiştim. Ondan sonra kendisi ile ne telefon üzerinden ne de şahsen herhangi bir irtibatım oldu.

Olsa dahi genel müdür olduğumdan doğal bir durumdur. Sonraki süreçte Erzan’ı ilk olarak 9 Nisan 2023’te genel müdürlüğün 18. katındaki toplantı odasında gördüm. Şöyle ki 7 Nisan’da (banka yöneticilerinden) Tanju Kaya beni iki ayrı şikâyetçinin bankada paraları olduğunu, fakat bu paraların Seçil Erzan tarafından fon vaadiyle alındığını ve sonrasında kendisine ulaşamadıklarını söyleyerek şikâyetçi olduklarını dile getirdi. Bülent Çeviker-İnci Çeviker ile Emre Belözoğlu ve Volkan Bahçekapılı’nın şikâyetçi olduklarını öğrendim.

28. KATTA KRİTİK GÖRÜŞME

Akşam ise Fatih Terim şahsi telefonumu arayarak Bodrum’dan geleceğini ve oruçlu olduğunu, akşamına benimle görüşmek istediğini dile getirdi. Bir gün sonra genel müdürlükte buluşmak için sözleştik. Terim, Arda Turan ve Emre Belözoğlu ile (8 Nisan’da) genel müdürlüğe geldi. 28. katta bulunan odamda görüştük.

SEÇİL'İN KEFİLİ FATİH TERİM

Emre ve Arda çok büyük rakamlardan bahsederek milyon dolarları elden Seçil Erzan’a verdiklerini söyledi. Emre Belözoğlu ve Arda Turan, Seçil Erzan’a para vermeden önce Fatih Terim’e danıştıklarını dile getirdi.

Terim’in kendilerine Seçil Erzan’ı kızı gibi gördüğünü ve güvenebileceklerini söylediğini ifade ettiler. Fatih Terim de o esnada bu konuşmaları doğruladı.

"DOĞRU NEYSE ANLAT"

(Sonraki gün) telefonla detaylı bilgi aldım. Akşam 18.00 civarında genel müdürlüğe geldim. Erzan’ın olduğu toplantı odasında en fazla 5-10 dakika kaldım. Tanju Kaya, Seçil Erzan ile görüşmelerinde bir sonuca ulaşamadığını, rakamların havalarda uçuştuğunu ve Erzan’ın tutarlı bilgi vermediğini, ikametine gidip belgeler alıp geldiğini, fakat yine de kesin sonuçlara ulaşamadıklarını dile getirmişti.

Erzan’ın yanına giderek ‘Geçmiş olsun, doğru neyse onları anlat, insanlar mağdur olmasın’ şeklinde cümleler kullandım. Ağzımdan kesinlikle zimmet kelimesi çıkmadı. Tamamen gerçekleri söylemesini istedim.

"BELGELERİ GÖRMEDİM"

2019’dan sonra Erzan’ı ilk kez ve son kez 9 Nisan 2023’te 5 ile 10 dakikalık zaman aralığında gördüm. Kendisini ben de hiçbir personelim de hürriyetinden yoksun kılmamıştır. Olayın ortaya çıkmasından sonra vereceği ifadelerde zimmet kelimesini kullanmasına ilişkin hiçbir beyanda bulanmadım. Kendisine baskı yapmadım. Doğruyu söylemesi için telkinlerde bulundum. Seçil Erzan’ın getirdiği belgeleri dahi görmedim.

"20 SAAT SORGU"

Milyon dolarlık özel fon vurgununun 7 Nisan tarihinde ortaya çıkmasıyla banka yetkilileri tarafından sorguya alınan Seçil Erzan, 9-10 Nisan’da Denizbank’ın Şişli Esentepe’deki genel merkezinde 20 saat sorgulandığını, baskı gördüğünü öne sürmüştü. Erzan, kendisine serum takıldığını da iddia etmişti.