Seçil Erzan'dan hakime mektup: Kendimi para diye çıldıran insanların arasında buldum

Seçil Erzan, yargılandığı mahkemeye yazdığı 109 sayfalık mektupta isimleri ifşa ederek içini döktü.

Futbol dünyasının önemli isimlerini fon adı altında dolandırdığı iddiasıyla tutuklanan bankacı Seçil Erzan’ın, yargılandığı İstanbul 41’inci Ağır Ceza Mahkemesine 109 sayfalık mektup yazdığı ortaya çıktı. “Yazım çirkin, özür dilerim. Ellerim titriyor” diyerek mahkeme başkanından gerçekleri ispat edebilmesi için yardım talep eden Erzan mektubunda kimden ne kadar para aldığını ve ne kadar geri ödediğini dile getirerek kendisinin de 1 milyon 600 bin dolar mağduriyetinin bulunduğunu aktardı.

ARDA’NIN YÜKLÜ NAKDİ YOKTU

Erzan mektubunda, “Arda Turan’ın çok yüklü söylediği gibi nakdi yoktu. Mert Çetin ev almak için herkesi yönlendirmeye çalışıyor, arıyordu. Ayhan Akman, Zekeriyaköy’deki inşaat projesine benden almak istediği faizler ile başlamak istiyordu. Bu kişilerin mal varlıkları çok fazlaydı ancak nakit sıkışıklıkları ya da yaşamak istedikleri, yaşadıkları hayat standardını arttıracak gelirler yoktu. Bunu benden talep ediyorlardı” dedi.

Galatasaraylı eski futbolcu Selçuk İnan’ın bankadaki odasına gelerek yanında Semih Kaya’yı aradığı, Semih Kaya’nın fazlasıyla gelir elde ettiğini öğrendikten sonra kendisine para verdiğini aktaran Erzan mektubunda “Futbolcuların Antalya’da teknik direktörlük kampına gittiği dönemlerde de aralarında Seçil Erzan’ın iyi para kazandırdığına dair konuşmalar geçtiğini duyuyordum. Semih Kaya, beni kamptan arayıp Burak Yılmaz’ın kendisine ‘Futbolu neden bıraktığını anladım’ dediğini söyledi” ifadelerine yer verdi.

BUNDAN KURTULMAK İSTEDİM

Erzan, hiçbir zaman kimsenin mağdur olmasını istemediğini, paraların kötü niyetli kişiler tarafından kendisinden zorla alındığını vurguladığı mektubunda bankanın Florya Şubesinde 2021 yılı sonlarında hareketlenme başladığını aktararak şunları paylaştı: Odama girip çıkan tefeciler, yan sokaktaki valiz ile para alıp vermeler. Kendimi para diye çıldıran insanların arasında bulmuştum. Bu insanlardan bir an önce kurtulmak istedim.

SAÇIMIN TELİ KOPSA 10 KİŞİ KOŞUYORDU

Seçil Erzan’ın mektubunda yazdığı “Kendimi para diye çıldıran insanların arasında buldum. Benden para alan kişiler ‘Seçil’i görünce gözümüzün önüne dolar geliyor’ diye espri yapıyorlardı. Para değil bankaya, Trakya’dan İstanbul’a dahi gelmiyordu. Kendi aralarında dönüyordu. Saçımın teli kopsa, ‘Aman sana bir şey olmasın’ diye 10 kişi eve bana bakmaya geliyordu” ifadeleri dikkati çekti.