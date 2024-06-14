Denizin ortasında can pazarı! 3 kişinin çığlığı duyuldu
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Edirne Saros Körfezinde, denize açılan 3 kişinin çığlığını duyanlar zamana karşı yarıştı. Çevredekiler kendi kayıklarıyla açılsa da sonuç alamadı. Mahsur kalan kişiler Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.
Edirne'de denizin ortasında can pazarı yaşandı... Tatil köyünde Saros Körfezi'ne açılan 3 kişinin kayığı alabora oldu. Yardım çığlığını duyanlar zamana karşı yarıştı.
KAYIKLARI ALABORA OLDU
Edinilen bilgilere göre Enez ilçesine bağlı tatil köyü Büyükevren sahilinden kayıkla Saros Körfezine açılan 3 kişinin bulunduğu kayık alabora oldu.
3 KİŞİNİN ÇIĞLIKLARI DUYULDU
Denizin ortasında mahsur kalan 3 kişinin çığlıklarını duyanlar, kendi kayıklarıyla denize açıldı. Sese doğru ilerleyen vatandaşlar, havanın karanlık olması nedeniyle kişilere ulaşamadı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin bölgeye gelmesiyle denizde mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.
Kayıklarla sahile çıkarılan 3 kişiye ilk müdahaleleri sahilde hazır bekleyen ambulans ekipleri tarafından yapıldı. Kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı