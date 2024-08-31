Denizli'de keşfedildi! Tam 700 yıllık

Denizli'de araştırma yapan yetkililer 700 yaşında ardıç ağacı buldu. Ağacı kayıt altına alanlar 'Anıt Ağaç' olması için başvuruda bulundu.

Denizli'nin Baklan ilçesinde Çalkebir Kültür Derneği tarafından araştırmaların ardından Boğaziçi Mahallesi'nde Kepez mevkiinde anıt ağaç özelliklerine sahip ağaç üzerinde çalışıldı. Bulunan ardıç ağacı yedi yüz yılına aşkın olduğu tespit edildi. Ardıç ağacının ‘Anıt Ağaç' olarak tescili amacıyla başvuruda bulunuldu.

Yapılan incelemelerin ardından tarihi ağacı bulunmasının mutluluğunu yaşayan Çalkebir Kültür Derneği Başkanı Ahmet Akbay, “ Köyümüzde uzun zamandır tarihi konular hakkında incelemelerde bulunuyorduk. Bugün ise köyümüzde Ardıç ağacı bulduk. Yaklaşık yedi yüz yıla aşkın olduğunu düşüyoruz.

ANIT AĞAÇ OLARAK TESCİLLENMESİNİ İSTİYORUZ

Köyümüzde bulunan ardıç ağacının Anıt ağaç özellikleri taşımaktadır. Anıt ağaçları şan, güç, zenginlik ve ululuğun sembolüdür. Bulduğumuz ardıç ağacının kökleri bir insan gövdesi büyüklüğünde. Köyümüzün turizm faaliyetlerine güçlendirme bakımından da önemli oldu. Bu ağaçların anıt ağaç olarak tescillenmesi için müracaat edeceğiz. Ulu ardıç 700 yıllık olma ihtimali yüksek. Yetkililerden bu konu hakkında destek bekliyoruz” dedi.