Denizli'de terör gazisine sert müdahale sosyal medyayı salladı!

Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi'nde iki güvenlik görevlisinin terör gazisine yönelik uyguladığı şiddetle ilgili olarak sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki topladı. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Dün gece saat 22.00 sıralarında Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 2017 yılında icra edilen Fırat Kalkanı Harekatı esnasında El-Bab'da düzenlenen operasyonda yaralanarak gazi olan Denizlili S.G.'nin eşinin yaşlı dedesi, rahatsızlığı nedeniyle PAÜ Hastanesi'nde bir dizi operasyon geçirdi.

İddiaya göre yoğun bakımda tedavisi devam eden hastanın yakınları, refakatçi değişimi yapmak istedikleri sırada hastanenin güvenlik görevlileriyle tartışma yaşadı. Durumu öğrenmesi üzerine olay yerine gelen Gazi S.G. de, güvenlik görevlileriyle tartışanlar arasındaydı.

BOĞAZINI SIKARAK YERE YIKTILAR

Tartışma sırasında 2 güvenlik görevlisi, Gazi S.G.'yi boğazına yapışarak yere yıktı.

Görevliler ile gazi arasında yaşanan arbede, hastanede görev yapan polis memurunun araya girmesiyle güçlükle sonlandırıldı.

Olayın tarafları birbirinden şikayetçi oldu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

S.G.'nin eşi ve çocuğunun gözü önünde maruz kaldığı şiddet olayıyla ilgili olarak sosyal medyada paylaşılan cep telefonu görüntüsü büyük tepki topladı. Başta gaziler olmak üzere toplumun farklı kesimlerinden birçok kişi yaşanan çirkin saldırıyı kınadı.