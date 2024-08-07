Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Denizli'de terör gazisine sert müdahale sosyal medyayı salladı!

Denizli'de terör gazisine sert müdahale sosyal medyayı salladı!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi'nde iki güvenlik görevlisinin terör gazisine yönelik uyguladığı şiddetle ilgili olarak sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki topladı. Taraflar birbirinden şikayetçi oldu.

Dün gece saat 22.00 sıralarında Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından 2017 yılında icra edilen Fırat Kalkanı Harekatı esnasında El-Bab'da düzenlenen operasyonda yaralanarak gazi olan Denizlili S.G.'nin eşinin yaşlı dedesi, rahatsızlığı nedeniyle PAÜ Hastanesi'nde bir dizi operasyon geçirdi.

İddiaya göre yoğun bakımda tedavisi devam eden hastanın yakınları, refakatçi değişimi yapmak istedikleri sırada hastanenin güvenlik görevlileriyle tartışma yaşadı. Durumu öğrenmesi üzerine olay yerine gelen Gazi S.G. de, güvenlik görevlileriyle tartışanlar arasındaydı.

BOĞAZINI SIKARAK YERE YIKTILAR

Tartışma sırasında 2 güvenlik görevlisi, Gazi S.G.'yi boğazına yapışarak yere yıktı.

Görevliler ile gazi arasında yaşanan arbede, hastanede görev yapan polis memurunun araya girmesiyle güçlükle sonlandırıldı.

Olayın tarafları birbirinden şikayetçi oldu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ TOPLADI

S.G.'nin eşi ve çocuğunun gözü önünde maruz kaldığı şiddet olayıyla ilgili olarak sosyal medyada paylaşılan cep telefonu görüntüsü büyük tepki topladı. Başta gaziler olmak üzere toplumun farklı kesimlerinden birçok kişi yaşanan çirkin saldırıyı kınadı.

Denizli'de terör gazisine sert müdahale sosyal medyayı salladı! - 1. ResimDenizli'de terör gazisine sert müdahale sosyal medyayı salladı! - 2. Resim

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ekrem İmamoğlu İnstagram'ın ardından Roblox'un da kapatılmasına tepki gösterdiAcun Ilıcalı'dan dev hamle! A Milli Takım'ın yayın haklarını satın aldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuela lideri Maduro ile telefon görüştü - GündemCumhurbaşkanı Erdoğan Maduro ile görüştüİETT kuaföre daldı! Bina tahliye edildi, yaralılar var - GündemİETT kuaföre daldı! Bina tahliye edildi, yaralılar varAşırı sağcılar Londra'yı ateşe verdi! Belediye Başkanı uyardı, 3 kişi tutuklandı - GündemBelediye Başkanı uyardı, 3 kişi tutuklandıKazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sapiyev İstanbul'da basın mensuplarıyla buluştu - GündemKazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sapiyev İstanbul'da basın mensuplarıyla buluştuEşine ve kızına yaptıklarını tek tek anlattı! Cinayet 'terfi' yüzünden mi oldu? - GündemEşine ve kızına yaptıklarını tek tek anlattı!Aydın'da orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine sıçradı - GündemAydın'da orman yangını! Alevler yerleşim yerlerine sıçradı
Sonraki Haber Yükleniyor...