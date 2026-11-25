6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş'ta yıkılan ve 41 kişiye mezar olan Pınar Apartmanı davasında karar çıktı. Kooperatif başkanı Tevfik Tepebaşı ile binanın fenni mesulü Necati Kaptanoğlu 10'ar yıl hapis cezasına çarptırıldı. Tepebaşı, cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.

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6 Şubat 2023’teki depremlerde Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde yerle bir olan ve 41 kişinin hayatını kaybettiği Pınar Apartmanı’na ilişkin davada karar açıklandı.

Kahramanmaraş 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Tevfik Tepebaşı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanıklar O.P.Y. ve Ç.K. ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu, diğer sanıklar ise duruşmaya katılmadı.

Depremde 41 kişiye mezar olmuştu: Pınar Apartmanı davasında ceza ve tahliye kararı bir arada

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10 YIL CEZA VERİLDİ, TAHLİYE EDİLDİ

Son sözleri sorulan sanıklardan Tepebaşı, O.P.Y. ve Ç.K. beraat talebinde bulundular.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, Tepebaşı ve Kaptanoğlu'nu "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 10'ar yıl hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak Tepebaşı'nın tahliyesine karar verdi.

Depremde 41 kişiye mezar olmuştu: Pınar Apartmanı davasında ceza ve tahliye kararı bir arada

7 SANIĞA BERAAT

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar Ç.K, O.P.Y, M.E, M.H, V.Ç, M.S. ve H.Ç'nin ise ayrı ayrı beraatine hükmetti.

41 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 6 Şubat 2023'te Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremde, Dulkadiroğlu ilçesi Salman Zülkadiroğlu Bulvarı'nda bulunan Pınar Apartmanı'nın yıkılması sonucu 41 kişinin hayatını kaybetmesine ilişkin 9 sanık hakkında dava açılmıştı.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

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