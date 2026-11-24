Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem sonrası uzmanlardan dikkat çeken değerlendirmeler geldi. Prof. Dr. Osman Bektaş, Milas Fayı'nın 6,6-7,1 büyüklüğünde deprem potansiyeline işaret ederken, Prof. Dr. Ramazan Demirtaş ise Gökova Fay Zonu'ndaki hareketliliğe dikkat çekerek 6,5'ten büyük deprem riskinin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti.

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Muğla'nın Milas ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen 4,6 büyüklüğündeki deprem, Gökova Fay Zonu'ndaki hareketliliği yeniden gündeme taşıdı.

Depremin ardından değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Osman Bektaş ve Prof. Dr. Ramazan Demirtaş, bölgedeki fayların deprem üretme potansiyeline ilişkin önemli uyarılarda bulundu.

BEKTAŞ: 7,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM POTANSİYELİ VAR

Prof. Dr. Osman Bektaş, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, depremin doğu-batı doğrultulu normal fay mekanizmasına bağlı olarak geliştiğini belirtti.

Sarsıntının Gökova ve çevresindeki aktif fay sistemlerinin hareketliliğini bir kez daha hatırlattığını ifade eden Bektaş, 4,6 büyüklüğündeki depremin tek başına daha büyük bir depremin habercisi olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Milas Fayı'nın bilimsel çalışmalarda 6,6 ile 7,1 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeli taşıdığına işaret eden Bektaş, bölgedeki deprem tehlikesinin ciddiye alınması gerektiğini kaydetti.

Bektaş, yapı güvenliğinin sağlanması ve depreme yönelik hazırlıkların ihmal edilmemesi çağrısında bulunarak değerlendirmesini "Panik değil, dikkat" mesajıyla tamamladı.

DEMİRTAŞ: GÖKOVA FAY ZONU'NDA SİSMİK BOŞLUK UYARISI

Prof. Dr. Ramazan Demirtaş da Milas'ta meydana gelen depreme ilişkin değerlendirmesinde, sarsıntının Gökova Fay Zonu üzerinde gerçekleştiğini belirtti.

Depremin Türkevi-Sekkeköy ve Sekkeköy-Bağdamları arasında, ana normal faylanmaya dik yönde uzanan 9 ve 8 kilometre uzunluğundaki iki antitetik kırığın kesişim bölgesinde meydana gelmiş olabileceğini ifade etti.

Demirtaş, 21 Temmuz 2017'de Datça Fayı kaynaklı meydana gelen 6,5 büyüklüğündeki depremden bu yana Gökova Fay Zonu boyunca 3,5 ile 5,5 büyüklüğü arasında çok sayıda depremin yaşandığını belirtti. Bu depremleri "hazırlık evresi depremleri" olarak nitelendiren Demirtaş, bölgedeki sismik hareketliliğe dikkat çekti.

Özellikle 6,5'ten büyük deprem üretme potansiyeli taşıyan bir sismik boşluk konumundaki Gökova Fay Zonu'nun doğu kesiminde, Akyaka-Ula arasında depremlerin yoğunlaştığını aktardı.

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"6,5'TEN BÜYÜK DEPREM RİSKİ DİKKATE ALINMALI"

Gökova Fay Zonu'nun deprem tekrarlanma aralığının 2 bin ile 3 bin yıl arasında olduğunu belirten Demirtaş, bölgede meydana gelen son 6,5'ten büyük depremin tarihinin bilinmediğini ifade etti.

Son 9 yıldır bölgede 3,5-5,5 büyüklüğünde çok sayıda deprem meydana geldiğine işaret eden Demirtaş, özellikle fay zonunun doğu kesiminde 6,5'ten büyük deprem oluşma riskinin dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

İki uzmanın değerlendirmeleri, Milas ve Gökova çevresindeki aktif fay sistemlerinin ve bölgedeki yapı güvenliğinin önemini bir kez daha gündeme getirdi.

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