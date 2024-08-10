Derin dondurucu vahşetinde yeni gelişme! Katil zanlısı Hilmiye Tuğba Esgin'i nasıl öldürdüğünü anlattı

Düzenleyen: Çağla Çağlar 10 Ağustos 2024 10:29 - Güncelleme: 10 Ağustos 2024 11:02 - Güncelleme:

Gündem Haberleri

İzmir'de derin dondurucuda cesedi bulunan Hilmiye Tuğba Esgin cinayetinde şüpheli Şenol A. genç kadını öldürdüğünü itiraf etti. Cinayet anını anlatan katil zanlısı tutuklandı. Olayla ilgili gözaltına alınan biri Şenol A.'nın eşi olmak üzere iki kişi serbest bırakıldı.