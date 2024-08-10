Derin dondurucu vahşetinde yeni gelişme! Katil zanlısı Hilmiye Tuğba Esgin'i nasıl öldürdüğünü anlattı
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İzmir'de derin dondurucuda cesedi bulunan Hilmiye Tuğba Esgin cinayetinde şüpheli Şenol A. genç kadını öldürdüğünü itiraf etti. Cinayet anını anlatan katil zanlısı tutuklandı. Olayla ilgili gözaltına alınan biri Şenol A.'nın eşi olmak üzere iki kişi serbest bırakıldı.
Korkunç olay geçtiğimiz günlerde Karşıyaka ilçesinde meydana geldi. 24 yaşındaki Hilmiye Tuğba Esgin'in cansız bedeni bir teknede derin dondurucunun içinde bulundu.
Habertürk'ün haberine göre, cesedin bulunmasından sonra gözaltına alınan Şenol A. eşi Belgin A. ve teknenin tamiri ile bağlantılı bir kişinin emniyetteki soruşturması tamamlandı.
Emniyette işlemleri tamamlanan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Şenol A.’nın cinayeti itiraf etti.
HİLMİYE'Yİ NASIL ÖLDÜRDÜĞÜNÜ ANLATTI
Şüpheli Şenol A., verdiği ifadesinde ilişki yaşadığı, Hilmiye Tuğba Esgin’le kıskançlık yüzünden tartışma yaşadığını belirterek 'Ona tokat attım. Yere düştü. Üzerine çıkıp boğarak öldürdüm" dedi.
Katil zanlısı, cesedi daha sonra buzdolabına koyduğunu belirtti.
İKİ KİŞİ SERBEST BIRAKILDI
Savcılık tarafından ifadesi alınan şüpheli Şenol A. tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden Şenol A. tutuklandı. Diğer iki şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
Adlı Tıp Kurumu’na incelenmek üzere gönderilen genç kadının ön otopsi raporu tamamlandı. Ön otopsi raporuna göre, genç kadının boğularak öldürüldüğü belirtildi. Vücudunda delici ve kesici alet izi olmayan Esgin’in kafasının arkasında darp izi olduğu öğrenildi.
CİNAYETİ KÖPEKLER ORTAYA ÇIKARMIŞTI
Sürdürülen soruşturma kapsamında şüphelinin olayla ilgili görüntülerde ortaya çıktı. Tüyler ürperten cinayet önceki gün Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekiplerin devriyesi sırasında kadavra köpeğinin koku almasıyla ortaya çıkmıştı.
Köpeklerin koku almasıyla, olay bölgesine çağrılan polis ekipleri. 24 yaşındaki Hilmiye Tuğba Esgin’in cesedini buzdolabında buldu. Yapılan soruşturmada genç kadının tekne sahibi Şenol A. ile ilişki yaşadığı ortaya çıkmıştı.