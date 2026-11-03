Devlet Bahçeli'nin yüzük ve rozetindeki mesaj dikkat çekti: "Düşmanın uykusunu mızraklarımızla araladık"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün TBMM Grup Toplantısı'nda taktığı yüzük ve rozet gündem oldu. Bahçeli'nin aksesuarlarında yer alan "Düşmanın uykusunu mızraklarımızla araladık" ifadesi dikkat çekti. Sözün tarihî ve sembolik anlamı merak konusu oldu.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen haftalık grup toplantısına katıldı.

Bahçeli'nin toplantıda kullandığı yüzük ve rozet, sosyal medyada yapılan paylaşımlarla gündem oldu. Aksesuarlarda yazan "Düşmanın uykusunu mızraklarımızla araladık" sözü dikkat çekti.

Devlet Bahçelinin yüzük ve rozetindeki mesaj dikkat çekti: Düşmanın uykusunu mızraklarımızla araladık

YÜZÜK VE ROZET TERCİHLERİ DAHA ÖNCE DE GÜNDEM OLMUŞTU

MHP lideri Devlet Bahçeli, daha önceki TBMM grup toplantılarında da üzerinde tarihî, millî ve dinî semboller bulunan özel tasarım yüzük ve rozetler kullanmıştı.

Bahçeli'nin geçmiş toplantılardaki aksesuarlarında Türk devletlerine ait semboller, Selçuklu motifleri ve çeşitli tarihî ifadeler yer almıştı.

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