Terörsüz Türkiye sürecinin sağlıklı bir şekilde yürütüldüğünü ve sürecin önemine dikkat çeken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, kararlılık mesajı verdi. MHP lideri, "Terörsüz Türkiye sürecinin tarihi öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Terör bitecek, kardeşlik yükselecek" ifadelerini kullandı. Bahçeli, Avrupa'daki sokak olaylarına dikkat çekerek, "Ektikleri fitne tohumları kendilerine dönmeye başladı" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Terörsüz Türkiye sürecinde kararlılık mesajı veren Bahçeli, "Terörsüz Türkiye sürecinin tarihi öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Terör bitecek, kardeşlik yükselecek" dedi.

"AVRUPA EKTİĞİNİ BİÇTİ"

Avrupa'daki sokak olaylarına dikkat çeken Devlet Bahçeli, "Avrupa bisiklet gibidir. Pedal çevirmek zorundadır. Durursa düşer. Avrupa'nın ektiği fitne tohumu kendine döndü, Türkiye birlik ve dirlik içinde" sözlerini kullandı.

SİYASİ AHLAKTA BİRLİK ÇAĞRISI

Toplumsal huzursuzluk, kargaşa ve ayrışmadan medet umulmaması uyarısında bulunan Bahçeli, "Kimse yanlış hesap yapmasın. Türkiye'nin ihtiyacı aklın ve ahlakın gereğini yapmak, sağduyuyu, hukukun üstünlüğünü ve demokratik zemini güçlendirmektir. Artık yolsuzluğu, kirliliği ve siyasetin üzerine çöken bütün yükleri yerine bırakmanın zamanıdır. Siyaseti kişisel hesapların, parti taassubunun ve kısır çekişmelerin gölgesinden kurtarıp ahlakla toplumsal hayatımızı ise huzurla güvenle ve umutla buluşturmanın vaktidir" şeklinde konuştu.

Bahçeli'den Avrupa'ya 'sokak olayları' mesajı: Ektiğiniz fitne tohumları size döndü

Bahçeli konuşmasında şu sözlere yer verdi:

TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE KARARLILIK

MHP olarak kaos ve çatışmaların ürettiği fırtınalara gebe olan dünyada güven ve istikrarın limanı, barış ve refah ikliminin mimarı bir Türkiye idealinin sahibiyiz.

Bunun için ülkemizin ve bölgemizin huzur ve barış iklimini kirleten başka terörizm olmak üzere.

Bütün radikal unsurlardan kurtulmayı mümkün kılacak terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge vizyonunun bütünüyle hayata geçmesini tarihi bir öneme sahip olduğunu düşünüyoruz.

Siyasi rakiplerimiz sularda kulaç atmaya varsın devam etsinler, türlü karalamalar ve çarpıtmalarla suyu bulandırmayı sözüm ona siyaset zannetsinler.

Türk milleti kararını vermiştir. Terör bitecek, kardeşlik yükselecek, bölgemizde barış ve huzur inşallah sökün edecektir.

İstikrarsızlıkla çoraklaşan topraklarda refah ve güven yeşerecektir.

"TÜRKİYE'YE PARMAK SALLAYAMAZLAR"

Tam bağımsız şekilde ve sadece kendi menfaatleri doğrultusunda kararlar alıp uygulayabilmek kudretine ve iradesine sahip olan Türkiye'ye parmak sallamak, istikamet tayin etmek, neyi yapıp yapamayacağına dair talimatlar vermek hiç kimsenin olmadığı gibi Avrupa'nın da harcı değildir.

Türk Devletleri Teşkilatı'na üye devletlerin küresel etkinliğinin huzur ve barışa katkılarının da artacağına inanıyoruz.

Muradımız Hazar ile Akdeniz'in hasretine sona erdirmek, Isık Gölü ile Van Gölü'nü kavuşturmak, Selanga ile Sakarya'yı buluşturmaktır.

Dileğimiz Mervin yıldızlarını Söğüt'te seyretmek, Taşkent'in havasını Konya'da solumak, Bakü'de çalan türküye, türküyü İzmir'de eşlik etmek, bir şekilde doğan güneşi Ankara'da uğurlamak, Hoca Ahmet Yesevi'nin hürmet ışığını, Mustafa Kemal Atatürk'ün cesaretini Türk dünyasıyla buluşturmaktır.

Bugün Türkiye, sahip olduğu jeopolitik konum, güçlü devlet tecrübesi, üretim kapasitesi, genç nüfusu ve bölgesel ilişkileriyle Avrupa'nın her zamankinden çok daha ihtiyacı olan bir ülkedir.

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İSRAİL SİYASETİ BÖLÜNMÜŞTÜR

Türkiye'nin savunma sanayinde son yıllarda elde ettiği üstün başarılar, bu yeni gelişmeler sayesinde dost ve kardeş ülkelerin güvenlik ihtiyacının karşılanmasında önemli katkılar sunacaktır.

Diğer yandan bölgemizdeki güven ve istikrar ikliminin bozucu unsuru olan İsrail'deki seçimler sonuçları itibariyle önemli gelişmelere gebedir.

İsrail seçimleri hiçbir siyasi partinin ülkeyi yönetecek çoğunluğu elde edemediğini ortaya koymuş, İsrail siyasetini adeta ortadan ikiye bölmüştür.

Arap partilerinin de temsil edildiği toplumsal uzlaşmayı ve barış içerisinde bir arada yaşama iradesini güçlendirecek yeni bir hükümetin kurulması yönündeki fırsat değerlendirilmeli, Kudüs İttifakı gerçekleştirilmelidir.

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