Kaşif Kozinoğlu'nun otopsi raporunda dikkat çeken bulgu! Saç ve tırnaklarında antimon tespit edildi

Eski MİT Asya Bölge Başdanışmanı Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılında cezaevinde hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada yeni gelişme yaşandı. Ölümünden yaklaşık 15 yıl sonra mezarı açılan Kozinoğlu'nun otopsi ve laboratuvar raporunda, saç ve tırnak örneklerinde toksik etkileri bulunan antimon maddesinin tespit edildiği belirtildi. Rapora göre mezar toprağı örneklerinde aynı maddeye rastlanmazken ölüm nedenine ilişkin nihai değerlendirmeyi Adli Tıp Kurumu yapacak.

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Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de Silivri Cezaevi'nde hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada dikkat çeken bulgular ortaya çıktı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 15 yıl sonra mezarı açılan Kozinoğlu'nun otopsi ve laboratuvar incelemelerinin sonuçları gündeme geldi.

Sabah gazetesinin haberine göre, Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan 19 Ekim 2026 tarihli raporda Kozinoğlu'nun biyolojik örneklerinde antimon maddesine rastlandı. İncelenen mezar toprağı örneklerinde ise aynı maddenin tespit edilmediği aktarıldı.

Kaşif Kozinoğlunun otopsi raporunda dikkat çeken bulgu! Saç ve tırnaklarında antimon tespit edildi

KAŞİF KOZİNOĞLU'NUN SAÇ VE TIRNAKLARINDA ANTİMON BULUNDU

Rapora göre Kozinoğlu'nun mezarından alınan 36 ayrı numune üzerinde toksikolojik inceleme gerçekleştirildi.

İncelemelerde saç, tırnak, kemik, doku, kefen ve mezar toprağı örnekleri analiz edildi.

Laboratuvar sonuçlarında antimon miktarları şöyle kaydedildi:

Tırnak örnekleri : 7 bin 2 nanogram/gram

: 7 bin 2 nanogram/gram Saç örnekleri : 548 nanogram/gram

: 548 nanogram/gram Sabunlaşmış dokular : 720 nanogram/gram

: 720 nanogram/gram Kemik örnekleri: 175 nanogram/gram

Raporda dikkat çeken nokta ise incelenen 7 farklı mezar toprağı numunesinde antimon tespit edilmemesi oldu.

Biyolojik örneklerle toprak numuneleri arasındaki farklılık, Kozinoğlu'nun ölümünden önce toksik bir maddeye maruz kalmış olabileceği ihtimalini yeniden gündeme getirdi. Ancak söz konusu bulguların tek başına zehirlenme yoluyla ölüm gerçekleştiğini kanıtlamadığı, kesin değerlendirme için diğer adli bulguların da incelenmesi gerektiği belirtiliyor.

Kaşif Kozinoğlunun otopsi raporunda dikkat çeken bulgu! Saç ve tırnaklarında antimon tespit edildi

15 YIL SONRA MEZARI AÇILDI

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca yeniden başlatılan soruşturma kapsamında, 12 Eylül 2026 tarihinde Kozinoğlu'nun Ümraniye'deki mezarında feth-i kabir işlemi gerçekleştirildi.

Üç adli tıp uzmanı, bir kimyager ve bir otopsi teknikerinin katıldığı işlemde naaştan kemik, doku ve diğer biyolojik örnekler alındı.

Adli Tıp Kurumu Biyoloji İhtisas Dairesinin gerçekleştirdiği DNA incelemesinde, naaştan elde edilen genetik profil aile bireylerinin DNA örnekleriyle karşılaştırıldı.

Analiz sonucunda naaşın yüzde 99,99 olasılıkla Kaşif Kozinoğlu'na ait olduğu belirlendi.

Kaşif Kozinoğlunun otopsi raporunda dikkat çeken bulgu! Saç ve tırnaklarında antimon tespit edildi

SİYANÜR VE İLAÇ ETKEN MADDESİNE RASTLANMADI

Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi Toksikoloji Şubesince gerçekleştirilen incelemelerde siyanür, bazı uyuşturucu maddeler, ilaç etken maddeleri ve böcek ilaçlarına ilişkin taramalar da yapıldı.

Bu maddeler yönünden sonuçlar negatif çıkarken kurşun, nikel, arsenik ve kadmiyum gibi ağır metallerin varlığı belirlendi.

Mezar toprağında da bazı ağır metallerin tespit edilmesi nedeniyle bu maddeler bakımından ölüm sonrası çevresel bulaşma ihtimali değerlendiriliyor.

Antimonun incelenen toprak örneklerinde tespit edilmemesi ise maddenin kaynağının ayrıca araştırılmasını gerektiren bulgular arasında yer aldı.

Kaşif Kozinoğlunun otopsi raporunda dikkat çeken bulgu! Saç ve tırnaklarında antimon tespit edildi

ANTİMON NEDİR, ZEHİRLENMEYE NEDEN OLUR MU?

Antimon, kimyasal özellikleri bakımından arsenikle bazı benzerlikler taşıyan ve belirli bileşikleri insan sağlığı açısından toksik etkiler oluşturabilen bir elementtir.

Maruz kalınan bileşiğe, miktara ve süreye bağlı olarak sindirim sistemi, karaciğer, böbrekler ve kalp-damar sistemi üzerinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Kozinoğlu'nun 2011 yılındaki ölümünün kalp hastalığıyla ilişkilendirilmiş olması nedeniyle yeni toksikoloji bulgularının mevcut sağlık kayıtlarıyla birlikte değerlendirilmesi bekleniyor.

Kaşif Kozinoğlunun otopsi raporunda dikkat çeken bulgu! Saç ve tırnaklarında antimon tespit edildi

CEZAEVİNDEKİ SON KAHVE İDDİASI DA ARAŞTIRILIYOR

Kaşif Kozinoğlu'nun ölümünden kısa süre önce cezaevinde kahve içtiğine ilişkin iddialar da soruşturma dosyasındaki tartışmalı başlıklar arasında bulunuyor.

Daha önce yayımlanan kamera kayıtlarında, Kozinoğlu'nun fenalaşmasının ardından koğuş arkadaşları Hasan Atilla Uğur ile Hasan Ataman Yıldırım'ın bir kahve bardağını yıkadığının görüntülere ulaşılmıştı.

Söz konusu görüntüler ve kahveye ilişkin iddialar, yeni toksikoloji bulgularıyla birlikte yeniden gündeme geldi.

SORUŞTURMADA 9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında bugüne kadar 30 kişi hakkında adli işlem yapıldığı bildirildi.

Soruşturmada aralarında dönemin Silivri Cumhuriyet Başsavcısı Ali İşgören, eski MİT mensubu Enver Altaylı, cezaevi görevlileri ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu 9 şüpheli tutuklandı.

Bir şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Koğuş arkadaşları Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım hakkında da daha önce adli kontrol tedbirleri uygulanmıştı.

Soruşturmada verilen tutuklama ve adli kontrol kararları, şüphelilerin suçluluğunun kesinleştiği anlamına gelmiyor.

Kaşif Kozinoğlunun otopsi raporunda dikkat çeken bulgu! Saç ve tırnaklarında antimon tespit edildi

ÖLÜM NEDENİNE ADLİ TIP KARAR VERECEK

Kaşif Kozinoğlu'nun 2011 yılındaki ölümünün ardından yapılan ilk incelemelerde ölüm nedeni kalp hastalığı olarak değerlendirilmiş, 10 Nisan 2012'de soruşturma hakkında takipsizlik kararı verilmişti.

Ancak dosyanın yeniden incelenmesi üzerine Silivri Sulh Ceza Hâkimliğinin 26 Ağustos 2026 tarihli kararıyla takipsizlik kararı kaldırılarak soruşturma yeniden başlatıldı.

Yeni soruşturmayla Kozinoğlu'nun ölümünün doğal nedenlerden mi kaynaklandığı, yoksa üçüncü kişilerin müdahalesinin bulunup bulunmadığı araştırılıyor.

Son laboratuvar bulgularının ardından gözler Adli Tıp Kurumu Birinci İhtisas Kuruluna çevrildi.

Kurulun, yeni toksikoloji sonuçlarını önceki otopsi raporu, sağlık kayıtları ve soruşturmadaki diğer delillerle birlikte değerlendirerek Kozinoğlu'nun kesin ölüm nedenine ilişkin mütalaa hazırlaması bekleniyor.

BAKMADAN GEÇME GÜNDEM Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada kritik aşama tamamlandı

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