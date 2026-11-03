Devlet Bahçeli'ye peş peşe taziye ziyaretleri! Kılıçdaroğlu, Özel ve AK Parti heyeti Meclis'te

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi Serpil Bahçeli'nin vefatının ardından TBMM'de taziye ziyaretleri gerçekleşti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığındaki heyet, Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret ederek başsağlığı dileklerini iletti.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi Serpil Bahçeli'nin hayatını kaybetmesinin ardından siyaset dünyasından taziye ziyaretleri sürüyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in başkanlığındaki heyet, 3 Kasım Salı günü Bahçeli'yi Türkiye Büyük Millet Meclisindeki (TBMM) makamında ziyaret etti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN BAHÇELİ'YE TAZİYE ZİYARETİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kız kardeşinin vefatı nedeniyle MHP lideri Devlet Bahçeli'ye taziye ziyaretinde bulundu.

Bahçeli'nin Meclis'teki makamında gerçekleşen görüşmede Kılıçdaroğlu, Serpil Bahçeli'nin hayatını kaybetmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek başsağlığı dileklerini iletti.

ÖZGÜR ÖZEL DE BAHÇELİ'Yİ ZİYARET ETTİ

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de kız kardeşini kaybeden Devlet Bahçeli'ye taziye ziyaretinde bulundu.

TBMM'de gerçekleşen ziyarette Özel, MHP liderine başsağlığı dileklerini iletti.

AK PARTİ HEYETİNDEN BAHÇELİ'YE BAŞSAĞLIĞI

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve beraberindeki heyet de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makamında ziyaret etti.

Güler, Bahçeli'nin kız kardeşi Serpil Bahçeli'nin vefatı nedeniyle başsağlığı dileklerini iletti.

Ziyarette AK Parti Grup Başkanvekilleri Abdulhamit Gül, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Leyla Şahin Usta ve Bahadır Yenişehirlioğlu da yer aldı.

Devlet Bahçeliye peş peşe taziye ziyaretleri! Kılıçdaroğlu, Özel ve AK Parti heyeti Mecliste

SERPİL BAHÇELİ OSMANİYE'DE TOPRAĞA VERİLDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kız kardeşi Serpil Bahçeli, 2 Kasım'da hayatını kaybetti.

Serpil Bahçeli'nin cenazesi, Osmaniye'de bulunan aile kabristanında toprağa verildi.

Vefatın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere siyasi parti temsilcileri ve devlet yetkilileri, Bahçeli ailesine taziye mesajları iletti.

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

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