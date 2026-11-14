Devlet unutmadı! Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız'ın firari faillerinden biri yakalandı

2015 yılında Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız'ın şehit edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 11 yıl sonra önemli bir gelişme yaşandı. Saldırının faillerinden İ.Y. ile şüpheliye yardım ve yataklık ettiği belirlenen 2 kişi, Muş ve Bitlis emniyet birimleri ile jandarmanın ortak operasyonuyla yakalandı. İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, "Yapılanın hesabı yarına kalır ama yapanın yanına kalmaz. Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmaz, sorumlulardan er ya da geç hesap sorulur" dedi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız'ın 27 Temmuz 2015'te ailesinin yanında şehit edildiği saldırıyla ilgili firari şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalarda 3 kişi yakalandı.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı ile Muş İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Muş ve Bitlis İl Emniyet Müdürlüklerinin katılımıyla ortak operasyon düzenlendi.

Çalışmalar kapsamında, saldırının firari şüphelilerinden İ.Y., Bitlis'in Tatvan ilçesinde saklandığı adreste yakalandı. Operasyonun devamında, İ.Y.'ye yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 2 kişi de aynı ilçede gözaltına alındı.

Bakanlık açıklamasında, operasyonda görev alan jandarma ve emniyet personeline teşekkür edilerek, çalışmalarda emeği geçen birimler tebrik edildi.

BAKAN ÇİFTÇİ: DEVLETİMİZ UNUTMAZ!

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi de operasyona ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehit Binbaşı Arslan Kulaksız'ı rahmet ve minnetle andı.

Devletin şehitlerini unutmayacağını vurgulayan Çiftçi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"DEVLETİMİZ UNUTMAZ!

Yapılanın hesabı yarına kalır ama yapanın yanına kalmaz. Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmaz, sorumlulardan er ya da geç hesap sorulur!

Aradan 11 yıl geçse de devletimizin hafızası da iradesi de ilk günkü kadar güçlüdür.

Aziz şehidimiz Jandarma Binbaşı Arslan Kulaksız'ı rahmet ve minnetle yâd ediyor; operasyonda emeği geçen kahraman Jandarmamıza ve Emniyetimize yürekten teşekkür ediyorum.

Şehitlerimizin hatırası milletimizin gönlünde, kıymetli aileleri devletimizin himayesindedir."

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala