Malatya'da kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit düşen askerler memleketlerine uğurlandı. Şehitler için Ankara'da Mürted Hava Meydan Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi. Kahraman askerlerimiz için bugün memleketlerinde cenaze töreni düzenlenecek.

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Malatya'da kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder için Ankara'da Mürted Hava Meydan Komutanlığında tören düzenlendi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan kahramanlar, dün sabah Ankara'ya gönderildi.

Bugün Ankara'da düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderilen Mehmetçik'ler, baba ocaklarında toprağa verilecek.

Kahramanlara acı veda: Malatya'da şehit düşen askerler memleketlerine uğurlandı

2 ÇOCUK BABASIYDI

Şehitlerden Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen (41), evli ve 2 çocuk babasıydı. Çimen'in şehadet haberinin ulaşmasının ardından İzmir'in Gaziemir ilçesindeki evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin babası Turan Çimen'in de emekli albay olduğu ve İzmir'in Narlıdere ilçesinde yaşadığı öğrenildi.

Kahramanlara acı veda: Malatya'da şehit düşen askerler memleketlerine uğurlandı

9 AYLIK KIZI VARDI

Uçak Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'den geriye de 9 aylık kızı Gökçe kaldı. Eşi Öznur Önder, gözyaşlarına boğulurken şehidin Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki baba ocağına Türk bayrağı asıldı.

Kahramanlara acı veda: Malatyada şehit düşen askerler memleketlerine uğurlandı

ANKARA'DA BAYRAKLAR ASILDI

Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar da (37) evli ve bir çocuk babasıydı. Şehadet haberi ulaşınca Ankara'nın Sincan ilçesindeki evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Evinin yakınında da taziye çadırı kuruldu.

Kahramanlara acı veda: Malatya'da şehit düşen askerler memleketlerine uğurlandı

EŞİ ACI HABERİ AİLE ZİYARETİNDE ALDI

Uçak Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir de ev ve 3 yaşında bir erkek çocuk babasıydı. Malatya'da öğretmen olarak görev yapan eşi Cansu Zehir ise ailesini ziyaret için Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeydi. Acı haberi de bu ziyarette aldı. Ailenin evine Türk bayrağı asıldı. Şehit Hüseyin Zehir'in memleketi Hatay'da defnedileceği öğrenildi.

Kahramanlara acı veda: Malatya'da şehit düşen askerler memleketlerine uğurlandı

ÇEVREDEKİ EVLERE ŞARAPNEL PARÇALARI İSABET ETTİ

Malatya'da S-70 tipi helikopter henüz belirlenemeyen nedenle Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkisinde kaza kırıma uğramış, 4 asker şehit olmuştu.

Kazanın meydana geldiği bölgede helikopterden kopan parçaların yakındaki bir eve isabet ettiği, düşüşün ardından çıkan yangının eve sıçradığı öğrenildi. Evde bulunan iki yaşlı vatandaş olaydan yara almadan kurtulurken, yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu.

Kahramanlara acı veda: Malatyada şehit düşen askerler memleketlerine uğurlandı

ALEVLER PENCEREYİ SARDI

Helikopterin düştüğü yerdeki Topsöğüt Mahallesi'nde yaşayan Bekir Karaca, evinde oturduğu sırada aniden büyük bir ses duyduklarını anlatarak "Hemen ardından, alevlerin evimizin pencerelerine kadar ulaştığını gördük. Hemen dışarı çıktık ve helikopter düştüğünü öğrendik. Yardım etmek için koştuk ama alevlerden yaklaşamadık" dedi. Bölgedeki konteyner kentte kalan vatandaşlardan Abuzer Çakaş, "Helikopter düşmeden önce sesi değişti. Gelen hırıltı sonrası 200 metre ilerledi yere çakıldı. Ben konteynerimde çay içiyordum. Düşme sonrası gittik. Patlama olunca yaklaşamadık" dedi. Erdal Kurtoğlu ise "Konteynerdeyken ses geldi. Dışarı çıktığımda yanıyordu. Bir patlama oldu. Biz arka tarafa koştuk. Elimizden bir şey gelmedi" dedi.

Kahramanlara acı veda: Malatyada şehit düşen askerler memleketlerine uğurlandı

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yeşilyurt ilçesinde 4 askerin şehit olduğu S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Olaya ilişkin bir başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.

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