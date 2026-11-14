Kahramanlara acı veda: Malatya'da şehit düşen askerler memleketlerine uğurlandı
Malatya'da kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit düşen askerler memleketlerine uğurlandı. Şehitler için Ankara'da Mürted Hava Meydan Komutanlığında uğurlama töreni düzenlendi. Kahraman askerlerimiz için bugün memleketlerinde cenaze töreni düzenlenecek.
Malatya'da kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder için Ankara'da Mürted Hava Meydan Komutanlığında tören düzenlendi.
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesindeki helikopter kazasında şehit olan kahramanlar, dün sabah Ankara'ya gönderildi.
Bugün Ankara'da düzenlenen törenin ardından memleketlerine gönderilen Mehmetçik'ler, baba ocaklarında toprağa verilecek.
2 ÇOCUK BABASIYDI
Şehitlerden Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen (41), evli ve 2 çocuk babasıydı. Çimen'in şehadet haberinin ulaşmasının ardından İzmir'in Gaziemir ilçesindeki evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehidin babası Turan Çimen'in de emekli albay olduğu ve İzmir'in Narlıdere ilçesinde yaşadığı öğrenildi.
9 AYLIK KIZI VARDI
Uçak Helikopter Teknisyen Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'den geriye de 9 aylık kızı Gökçe kaldı. Eşi Öznur Önder, gözyaşlarına boğulurken şehidin Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki baba ocağına Türk bayrağı asıldı.
ANKARA'DA BAYRAKLAR ASILDI
Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar da (37) evli ve bir çocuk babasıydı. Şehadet haberi ulaşınca Ankara'nın Sincan ilçesindeki evine ve sokağa Türk bayrakları asıldı. Evinin yakınında da taziye çadırı kuruldu.
EŞİ ACI HABERİ AİLE ZİYARETİNDE ALDI
Uçak Helikopter Teknisyeni Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir de ev ve 3 yaşında bir erkek çocuk babasıydı. Malatya'da öğretmen olarak görev yapan eşi Cansu Zehir ise ailesini ziyaret için Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeydi. Acı haberi de bu ziyarette aldı. Ailenin evine Türk bayrağı asıldı. Şehit Hüseyin Zehir'in memleketi Hatay'da defnedileceği öğrenildi.
ÇEVREDEKİ EVLERE ŞARAPNEL PARÇALARI İSABET ETTİ
Malatya'da S-70 tipi helikopter henüz belirlenemeyen nedenle Yeşilyurt ilçesi Samanköy mevkisinde kaza kırıma uğramış, 4 asker şehit olmuştu.
Kazanın meydana geldiği bölgede helikopterden kopan parçaların yakındaki bir eve isabet ettiği, düşüşün ardından çıkan yangının eve sıçradığı öğrenildi. Evde bulunan iki yaşlı vatandaş olaydan yara almadan kurtulurken, yangın nedeniyle evde maddi hasar oluştu.
ALEVLER PENCEREYİ SARDI
Helikopterin düştüğü yerdeki Topsöğüt Mahallesi'nde yaşayan Bekir Karaca, evinde oturduğu sırada aniden büyük bir ses duyduklarını anlatarak "Hemen ardından, alevlerin evimizin pencerelerine kadar ulaştığını gördük. Hemen dışarı çıktık ve helikopter düştüğünü öğrendik. Yardım etmek için koştuk ama alevlerden yaklaşamadık" dedi. Bölgedeki konteyner kentte kalan vatandaşlardan Abuzer Çakaş, "Helikopter düşmeden önce sesi değişti. Gelen hırıltı sonrası 200 metre ilerledi yere çakıldı. Ben konteynerimde çay içiyordum. Düşme sonrası gittik. Patlama olunca yaklaşamadık" dedi. Erdal Kurtoğlu ise "Konteynerdeyken ses geldi. Dışarı çıktığımda yanıyordu. Bir patlama oldu. Biz arka tarafa koştuk. Elimizden bir şey gelmedi" dedi.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Yeşilyurt ilçesinde 4 askerin şehit olduğu S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğramasına ilişkin Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Olaya ilişkin bir başsavcı vekili ve 2 cumhuriyet savcısı görevlendirildi.