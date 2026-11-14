'Dil bilgisi hatası var' deyip Bakanlığı hedef aldı! Bakan Göktaş ünlü ismi pişman etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'İyilik Var' projesinde dil bilgisi hatası yapıldığını iddia eden Yazar Ayşenur Yazıcı, saygısız ifadelerle bakanlığı hedef aldı. Ancak Bakan Göktaş, yaptığı paylaşımla söz konusu hatalı yazının bulunduğu görselin yapay zekayla oluşturulduğunu açıkladı.

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Yazar Ayşenur Yazıcı, sosyal medya hesabından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın 'İyilik Var' projesini paylaşarak, söz konusu projenin sloganında dil bilgisi hatası olduğunu öne sürdü.

SAYGISIZ İFADELERLE BAKANLIĞI HEDEF ALDI

Saygısız ifadeler sarf eden Yazıcı, "Türkçe de bilmiyorlar.! Koskoca bakanlığın yaptığı hataya bak!!! Koskoca bakanlığa bağlı bir sayfa açmışsınız !! O DA YANLIŞ! Bugün iyiliğin adaletindesiniz mi? Bu cümle Türkçede dil bilgisi ve anlam açısından yanlıştır. Soru eki (-mi) yanlış yerdedir: Türkçede soru eki, yüklenmeyenler ayrı satışlar ve eklerden (şahıs ekleri dahil) sonra gelir. "Adaletindesiniz mi" yerine "adaletinde misiniz" şeklinde yazılmalıdır. Anlam ve tamlama bozukluğu vardır: "İyiliğin adaletinde olmak" Türkçede doğal bir kullanım değildir. Kastedilen anlaşılmaya göre kelimelerin değiştirilmesi gerekir. Kastedilen Anlama Göre Doğru Kullanımlar ÖRNEK: Bu cümleyi kurarken anlatmak istediğiniz duruma göre şu ifadelerden birini bulmak: Kişinin bulmak için: "Bugün iyilik ve adalet peşinde misiniz?" Duygu veya seçenekleri belirlemek için: "Bugün iyilikten ve adaletten yana mısınız?" ifadelerine yer verdi.

BAKAN GÖKTAŞ'TAN CEVAP GECİKMEDİ

Bu paylaşımın ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, paylaşımı alıntılayarak işin doğrusunu anlattı. Yazıcı'ya görselin yapay zekayla üretildiğini belirttiklerini ancak sunucunun bu mesajı görmeden geldiğini belirten Göktaş, şu paylaşımı yaptı:

"MESAJIMIZI GÖRMEZDEN GELDİNİZ"

Yapay zekâ ile üretilmiştir. :) İyilik Var Gönüllülük Platformumuzun resmî sayfasında, böyle bir ifade bulunmuyor. Arkadaşlarımız size DM’den de iletti; belli ki mesajımızı görmezden gelmeyi tercih ettiniz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş

"DİLERSENİZ SİZE EĞİTİMLERİMİZDE YER VEREBİLİRİZ"

Bir sunucu ve yazar olarak doğru bilginin kaynağından teyit edilmesinin önemini en iyi sizin bilmeniz gerektiğini düşünüyoruz. Dilerseniz gönüllülük faaliyetlerimiz kapsamında size dijital okuryazarlık ve dezenformasyonla mücadele eğitimlerimizde yer verebiliriz.

Bu vesileyle sizi de İyilik Var hareketimizin bir parçası olmaya davet ediyoruz"

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