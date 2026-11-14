COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 kapsamında basın toplantısı düzenleyerek gazetecilerin sorularını cevapladı. İklim krizi ile mücadelede dünyanın gereken adımları atması gerektiğini belirten Bakan Kurum, "Bakın hepinizin huzurlarında söylemek istiyorum. Biz tüm dünyayı samimiyete davet ediyoruz. Küba'nın yüzde 19'u sular altında kalacak" uyarısında bulundu. Küba yönetimi 2013 yılında yaptığı açıklamada iklim değişikliği ve deniz seviyesin hızla yükselmesine vurgu yaparak beklenen felaket için 2050 yılını işaret etmişti.

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Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Küresel İklim Zirvesi COP31 yoğun katılımla devam ediyor.

Dünyanın takip ettiği ve çok sayıda ülkeden katılımcının yer aldığı zirvede 5 gün geride kalırken, küresel iklim krizi ile mücadelede kritik adımlar atıldı.

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, düzenlediği basın toplantısında zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, soruları cevapladı.

Bakan Kurum, "Antalya’da güveni büyütmek, sözü uygulamaya dönüştürmek için çalışıyoruz. İlk 5 günde diyalog bakımından güçlü bir zemin oluşturduk." dedi.

Yüzde 19'u su altında kalacak: Bakan Kurum, Küba'yı işaret ederek küresel felaket konusunda uyardı

"DÜNYA CESARETLE ŞEKİLLENECEK"

Dünya ülkelerinin iklim konusunda verdikleri sözleri tutması gerektiğinin altını çizen Bakan Kurum, "Yarının dünyası, bugün ortaya koyduğumuz cesaretle şekillenecek. Türkiye bütün kurumlarıyla, milletiyle ve imkanlarıyla bu büyük sorumluluğun gereğini yerine getirmeye kararlılıkla devam edecek" şeklinde konuştu.

Zirvede çok önemli anlaşmaların imzalandığını dile getiren Bakan Kurum, "Biz, tüm dünyayı samimiyete davet ediyoruz. Tüm dünya artık samimi bir şekilde sözlerini tutmak mecburiyetindedir" ifadelerini kullandı.

Yüzde 19'u su altında kalacak: Bakan Kurum, Küba'yı işaret ederek küresel felaket konusunda uyardı

KÜBA'YI İŞARET EDEREK UYARDI

Toplantıdan önce Küba Cumhuriyeti Ulusal Fiziki Planlama ve Şehircilik Bakanı Raul Omar Acosta Gregorich ve Bilim, Teknoloji ve Çevre Bakanı Armando Rodriguez Batista ile görüştüğünü hatırlatan Bakan Kurum, küresel iklim krizinin doğuracağı muhtemel felaketlere karşı dünyayı uyardı.

Bakan Kurum, "Bakın hepinizin huzurlarında söylemek istiyorum. Biz tüm dünyayı samimiyete davet ediyoruz. Küba'nın yüzde 19'u sular altında kalacak. Az önce Kübalı iki bakanımız, mevkidaşımız bunu ifade etti" dedi.

Yüzde 19'u su altında kalacak: Bakan Kurum, Küba'yı işaret ederek küresel felaket konusunda uyardı

KÜBALI MEVKİDAŞLARI GREGORİCH VE BATİSTA İLE GÖRÜŞTÜ

Murat Kurum, COP31 kapsamında Küba Cumhuriyeti Ulusal Fiziki Planlama ve Şehircilik Bakanı Raul Omar Acosta Gregorich ve Bilim, Teknoloji ve Çevre Bakanı Armando Rodriguez Batista ile bir araya geldi.

Yüzde 19'u su altında kalacak: Bakan Kurum, Küba'yı işaret ederek küresel felaket konusunda uyardı

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından COP31 kapsamında gerçekleştirdiği görüşmelere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"COP31'de Küba Cumhuriyeti Ulusal Fiziki Planlama ve Şehircilik Bakanı Sayın Raul Omar Acosta Gregorich ve Bilim, Teknoloji ve Çevre Bakanı Sayın Armando Rodriguez Batista ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede; şehirlerimizin geleceğini, çevresel sürdürülebilirliği ve iklim değişikliğiyle mücadelede ortak adımlarımızı konuştuk. İklim mücadelesinde diyaloğu işbirliğine, işbirliğini somut adımlara dönüştürmeye kararlıyız."

2050 İŞARET EDİLMİŞTİ

Küba Çevre Ulusal Kurumu'nun Başkanı Tomas Escobar, 2013 yılında yaptığı açıklamada iklim değişikliği ve suların mevcut hızla yükselmesi halinde 2050'de 2 bin 700 kilometrekare alanın, yaklaşık 9 bin binanın kaybedilebileceğini belirtti.

Yüzde 19'u su altında kalacak: Bakan Kurum, Küba'yı işaret ederek küresel felaket konusunda uyardı

Escobar, suların yükselmesinin ekosistemi, tarım alanlarında verimliliği ve kıyı kesimlerindeki inşaat çalışmalarını etkilemesinin yanı sıra içme suyunun kalitesi ve kullanılabilirliğini de azalacağını vurguladı.

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