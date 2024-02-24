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    • Haberler > Gündem > Dini nikahlı karısını ve 2 kızını katleden cani yakalandı! İşte ilk sözleri

    Dini nikahlı karısını ve 2 kızını katleden cani yakalandı! İşte ilk sözleri

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Dini nikahlı karısını ve 2 kızını katleden cani yakalandı! İşte ilk sözleri
    Ümraniye, Kadın Cinayeti, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Dün İstanbul Ümraniye'de dini nikahlı eşini ve 2 kızını silahla öldüren zanlı kayıplara karışmıştı. Şahıs polisin takibiyle bugün İstanbul'da gözaltına alındı. Zanlının ifadesinde, "cinayetleri ailevi nedenlerden dolayı işlediği" yönünde beyanda bulunduğu öğrenildi.

    Dün Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Yeşilvadi Sokak'ta bulunan bir sitede ikamet eden Suat G. imam nikahlı eşi Yasemin Ü. ile kızları Zeliha G. (31) ve Mine G'ye (30) silahla ateş ettikten sonra kaçtı.

    CİNAYETLERİN ARDINDAN KAÇMIŞTI

    Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, evde yaptıkları incelemede anne ve iki kızının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekipleri evde araştırma yaparken, polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    KISKIVRAK YAKALANDI

    İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dini nikahlı eşi Yasemin Ü. ile kızları Zeliha G. (31) ve Mine G'yi (30) silahla öldürdükten sonra kaçan Suat G'yi takip sonucu Kartal'da yakaladı.

    İLK İFADESİ

    Emniyetteki işlemleri devam eden zanlının ifadesinde, "cinayetleri ailevi nedenlerden dolayı işlediği" yönünde beyanda bulunduğu öğrenildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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