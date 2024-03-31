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Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile Gazze'yi görüştü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistanlı mevkidaşı ile Gazze&#039;yi görüştü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile Gazze’deki son durumu görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan ile Faysal bin Ferhan telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GAZZE'DEKİ GELİŞMELERİ ELE ALDILAR

Görüşmede Gazze’deki son durum ve Temas Grubu’nun önümüzdeki dönemde bu konuyla ilgili olarak yapabileceği faaliyetlerin değerlendirildiği öğrenildi. Ayrıca görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmelerin de ele alındığı kaydedildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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