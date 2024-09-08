Dışişleri Bakanlığı'ndan Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşıyla ilgili açıklama

Dışişleri Bakanlığı İsrail saldırısı sonucu hayatını kaybeden Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının teslim edilmesi ve defni çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Bakanlık Eygi'nin aile fertleriyle temas halinde olduklarını bildirdi. Bakanlık açıklamasında "Eygi'nin naaşının önce İsrail tarafına getirilmesi öngörülüyor" denildi.

7 Ekim'den bu yana Gazze'de büyük bir insanlık dramına imza atan İsrail ordusu geçtiğimiz günlerde bir Türk vatandaşını da öldürdü. Batı Şeria'nın Nablus kentindeki işgale karşı düzenlenen eyleme katılan 26 yaşındaki Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak katledildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, soykırımcı İsrail'in Türk vatandaşını katletmesine tepki gösterdi. Erdoğan, İsrail'e "Hesap verecekler" dedi ve şunları söyledi:

İsrail’in Batı Şeria’daki işgal karşıtı sivil bir protestoya karşı yaptığı barbarca müdahaleyi lanetliyor, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’ye Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Türkiye olarak, İsrail’in neredeyse 1 yıldır devam eden, çoluk çocuk, genç yaşlı demeden 41 bin insanı katlettiği bu işgal ve soykırım politikasının son bulması ve işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceğiz.

BAKANLIKTAN YENİ AÇIKLAMA

Öte yandan bugün Dışişleri Bakanlığı Eygi'nin naaşı hakkında kamuoyunu bilgilendirdi ve şu açıklamayı yayınladı:

İsrail askerleri tarafından Batı Şeria’da öldürülen vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’nin naaşının ailesine teslim edilmesi ve defni için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz.

Merhumenin ABD’de yaşayan aile fertleriyle ve Türkiye’deki akrabalarıyla temas halindeyiz.

Bu aşamada, otopsi raporunun Filistinli yetkililer tarafından Kudüs Başkonsolosluğumuza iletilmesi beklenmektedir.

Takip eden süreçte, vatandaşımızın naaşının önce İsrail tarafına getirilmesi ve bilahare Ürdün üzerinden ülkemize nakli öngörülmektedir.