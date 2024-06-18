Diyarbakır yolunda bir otomobil alev topuna döndü
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Diyarbakır-Siverek yolunda bir araç seyir halindeyken alev aldı. Araçtaki kişiler hayatlarını son anda kurtarırken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
Diyarbakır-Siverek yolunda seyir halindeki otomobil alev topuna dönerken, araç kullanılamaz hale geldi.
Yangın, Diyarbakır-Siverek yolu 40. kilometresinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen sebeple seyir halindeki otomobilden dumanlar yükseldi.
Durumu fark eden sürücü, otomobili durdurup yanındaki 3 kişiyle birlikte indi. Kısa sürede büyüyen alevler aracın tamamına sirayet etti. Araç alev topuna dönerken vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlattı.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı