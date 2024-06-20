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Diyarbakır'da faciaya ramak kala! Fırtınanın yıktığı cami minaresi evin üstüne devrildi

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır’da etkili olan fırtına caminin minaresini yıktı. Yıkılan minare bir evin üstüne devrildi.

Diyarbakır'ın Hazro ilçesine bağlı Sarıçanak köyünde akşam saatlerinde etkili olan fırtınada köy camisinin minaresi bir evin üstüne devrildi. Olayda ölen ve yaralanan olmadı.

Öte yandan, fırtınada kırsal alandaki yüksek gerilim hattı da devrildi. Dicle Elektrik ekiplerinin devrilen direğin yenilenmesi ve kopan iletim hattının onarılması için çalışmaları sürerken, elektriksiz kalan yerleşim bölgelerinin bir kısmına alternatif yollardan enerji verildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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