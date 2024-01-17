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    Diziler pavyona özendiriyor

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Kütahya Valisi Musa Işın “Bu bataklık kurutulmalı” diyerek 10 pavyonu kapattı. Eğitimciler de “Diziler gençleri pavyona özendiriyor” diye tepki gösterdi.

    Diziler pavyona özendiriyor
    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    MAHMUT ÖZAY'IN HABERİ - Son zamanlarda çeşitli dizi ve yayınlarla özellikle kadın bedeni üzerinden pavyon kültürü normalleştirilmeye başlandı. Övücü reklamlarla gençlerin buralara ilgi duymaları sağlanıyor. Bu tür yerlerde çalışanlara mikrofon uzatılarak ‘yüksek maaşlar alıyoruz’ söylemleri ile gençler buralara yönlendiriliyor. Pavyonların çokça tartışıldığı bir dönemde, Kütahya’dan bu mekânlarla ilgili emsal bir karar geldi. Kütahya Valisi Musa Işın, şehirdeki 10 pavyonu kapattığını söyledi. Işın “Ben yetkimi kullanarak kapattım. Devlet eliyle açılan bu bataklık kurutulmalıydı” dedi. 

    FUHUŞ, UYUŞTURUCU

    “Gençlere pavyon kültürünün zararları konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılmalıdır” diyen Eğitim Gücü Sendikası Başkanı Oğuz Özat, tehlikeye dikkat çekerek şunları söyledi: Pavyonlar, fuhuş, uyuşturucu ve şiddet gibi çok tehlikeli unsurların bulunduğu yerler. Böyle içerikler, gençleri bu tehlikelere karşı savunmasız hâle getirmekte. Pavyon reklamı yapan dizi, film, video ve görseller topluma ve özellikle gençlere çok büyük zarar veriyor. Pavyon kültürünü normalleştirerek, gençlerin bu tür mekânlara ilgi duymasına sebep oluyor. Gençlerin özgüven ve öz saygı duygusunu zedeliyor. Gençlerin aile ve toplum değerlerine olan bağlılığını zayıflatabiliyor. Bu tür içeriklerin toplumda oluşturduğu olumsuz etkileri azaltmak için pavyon reklamı yapan içeriklerin denetimi artırılmalı. Gençlere pavyon kültürünün zararları konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılmalı.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    PavyonDizi
    Haberler > Gündem > Diziler pavyona özendiriyor
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