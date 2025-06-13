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DMM'den Esra Albayrak açıklaması! "İranlı generallerin ölümüne sevindi" iddiasına jet yalanlama

Kaynak: Anadolu Ajansı
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DMM&#039;den Esra Albayrak açıklaması! &quot;İranlı generallerin ölümüne sevindi&quot; iddiasına jet yalanlama
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'ın İranlı generallerin ölümüne sevindiği' iddiasını yalanladı.

DMM, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'ın, İsrail'in İran'a yönelik saldırısında hayatını kaybeden generallerin ölümüne sevindiği" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail propaganda hesaplarının paylaşımında geçen X hesabının, Esra Albayrak ile bir ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

DMM'den Esra Albayrak açıklaması!

Bu durumun, ilgili hesabın profil fotoğrafından da anlaşıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soykırımcı İsrail yanlısı propaganda hesaplarının, yine aynı sosyal medya hesabının isim benzerliğini kullanarak manipülasyon yaptığı daha önceki yalanlamalarımızdan hatırlanacaktır. Türkiye, Orta Doğu'da barış ve istikrardan yanadır. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın İsrail'in vahşi saldırganlığına karşı uluslararası platformlarda ortaya koyduğu tutum bilinmektedir. Sayın Cumhurbaşkanı'mız İsrail'in İran'a yönelik menfur saldırısını lanetlemiş, Türk milleti adına komşu İran halkına taziyelerini bildirmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı

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