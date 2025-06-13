DMM'den Esra Albayrak açıklaması! "İranlı generallerin ölümüne sevindi" iddiasına jet yalanlama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), 'İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'ın İranlı generallerin ölümüne sevindiği' iddiasını yalanladı.

DMM, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Albayrak'ın, İsrail'in İran'a yönelik saldırısında hayatını kaybeden generallerin ölümüne sevindiği" iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İsrail propaganda hesaplarının paylaşımında geçen X hesabının, Esra Albayrak ile bir ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

Bu durumun, ilgili hesabın profil fotoğrafından da anlaşıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: