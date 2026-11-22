Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada yayılan "Malatya ayaklandı" iddialarının asılsız olduğunu açıkladı. Görüntülerin eski tarihli olduğu belirtilirken, yanıltıcı paylaşımları yapanlar hakkında adli işlem başlatıldığı duyuruldu.

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada "Malatya ayaklandı" ifadeleriyle paylaşılan görüntülere ilişkin açıklama yaptı.

DMM, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek kamuoyunu yanıltmaya yönelik paylaşımlara itibar edilmemesi çağrısında bulundu.

"MALATYA'DA GÜNCEL BİR OLAY SÖZ KONUSU DEĞİL"

DMM'nin açıklamasında, sosyal medya platformlarında dolaşıma sokulan görüntülerin eski tarihli olduğu vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya mecralarında 'Malatya ayaklandı' şeklindeki provokatif ifadelerle dolaşıma sokulan paylaşımlar tamamen asılsızdır."

Malatya'da güncel bir olayın söz konusu olmadığını bildiren DMM, görüntülerin gerçek bağlamından koparılarak kamuoyunu yanıltmak amacıyla kasıtlı şekilde yeniden servis edildiğini belirtti.

DMM'den "Malatya ayaklandı" iddialarına yalanlama! Adli işlem başlatıldı

PAYLAŞIMLARI YAPANLAR HAKKINDA ADLİ İŞLEM

DMM, yanıltıcı içerikleri hazırlayan ve yayan kişiler hakkında hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Kamu düzenini bozmaya yönelik bu asılsız iddiaları üreten ve yayan şahıslar hakkında da gerekli adli işlemler başlatılmıştır" denildi.

"PSİKOLOJİK HAREKÂT İÇERİKLERİNE İTİBAR ETMEYİN"

Vatandaşlara sosyal medyadaki yanıltıcı paylaşımlar konusunda uyarıda bulunan DMM, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Toplumsal huzur, birlik ve dayanışmayı hedef alan psikolojik harekât içeriklerine kesinlikle itibar edilmemesi önemle rica olunur."

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