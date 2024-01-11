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DMM'den ''Türk sahil güvenliği Yunan balıkçıları tehdit etti'' iddiasına cevap
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Fatih Uğur
Bazı basın kuruluşları ve sosyal medyada 'Türk sahil güvenliği, Kardak'taki Yunan balıkçıları tehdit etti' iddialarının gündeme gelmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. DDM, iddiayı yalanladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Türk sahil güvenliği, Kardak'taki Yunan balıkçıları tehdit etti' iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
GÖRÜNTÜLER 2022'DEN
Merkezden yapılan açıklamada, Kardak (Imia) yakınlarında Türk Sahil Güvenliği ile Yunan balıkçılar arasında yaşanan gerginlik görüntülerinin, güncel olmadığı ve 2020'de dijital mecralarda dolaşıma girdiğinin tespit edildiği belirtildi.
"İDDİANIN AKSİNE SEZON SAKİN GEÇTİ"
İddia edilenin aksine, bölgede herhangi bir gerilimin söz konusu olmadığı, Kalimnos Kıyı Balıkçılığı Derneğinin de videonun önceki yıllara ait olduğunu ve bu yılki çipura avlama sezonunun sakin geçtiğini açıkladığı kaydedildi.
Düzenleyen: Fatih Uğur - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi