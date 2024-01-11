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    DMM'den ''Türk sahil güvenliği Yunan balıkçıları tehdit etti'' iddiasına cevap

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Bazı basın kuruluşları ve sosyal medyada 'Türk sahil güvenliği, Kardak'taki Yunan balıkçıları tehdit etti' iddialarının gündeme gelmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. DDM, iddiayı yalanladı.

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    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Türk sahil güvenliği, Kardak'taki Yunan balıkçıları tehdit etti' iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

    GÖRÜNTÜLER 2022'DEN

    Merkezden yapılan açıklamada, Kardak (Imia) yakınlarında Türk Sahil Güvenliği ile Yunan balıkçılar arasında yaşanan gerginlik görüntülerinin, güncel olmadığı ve 2020'de dijital mecralarda dolaşıma girdiğinin tespit edildiği belirtildi.

    "İDDİANIN AKSİNE SEZON SAKİN GEÇTİ"

    İddia edilenin aksine, bölgede herhangi bir gerilimin söz konusu olmadığı, Kalimnos Kıyı Balıkçılığı Derneğinin de videonun önceki yıllara ait olduğunu ve bu yılki çipura avlama sezonunun sakin geçtiğini açıkladığı kaydedildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    YunanistanBalıkçıCumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
    Haberler > Gündem > DMM'den ''Türk sahil güvenliği Yunan balıkçıları tehdit etti'' iddiasına cevap
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