DMM'den ''Türk sahil güvenliği Yunan balıkçıları tehdit etti'' iddiasına cevap

11 Ocak 2024 17:40 - Güncelleme Tarihi: 11 Ocak 2024 17:42

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 'Türk sahil güvenliği, Kardak'taki Yunan balıkçıları tehdit etti' iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

GÖRÜNTÜLER 2022'DEN

Merkezden yapılan açıklamada, Kardak (Imia) yakınlarında Türk Sahil Güvenliği ile Yunan balıkçılar arasında yaşanan gerginlik görüntülerinin, güncel olmadığı ve 2020'de dijital mecralarda dolaşıma girdiğinin tespit edildiği belirtildi.

"İDDİANIN AKSİNE SEZON SAKİN GEÇTİ"

İddia edilenin aksine, bölgede herhangi bir gerilimin söz konusu olmadığı, Kalimnos Kıyı Balıkçılığı Derneğinin de videonun önceki yıllara ait olduğunu ve bu yılki çipura avlama sezonunun sakin geçtiğini açıkladığı kaydedildi.