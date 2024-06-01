Dolandırıcıların yeni hedefi dini nikah! İnternette nikah cüzdanı satmaya başladılar

Dini nikah kıyarak dünya evine giren çiftler dolandırıcıların radarına girdi. İnternette bir alışveriş sitesi dini nikah cüzdanı ve belgesi satışı yapmaya başladı. Satın alan bazı kişiler de bu belgeyle dini nikahlarının resmileştiğini iddia ediyor. Hukukçular ise bu dolandırıcılığa karşı uyarıda bulunarak "Belgenin hukuk açısından bir karşılığı bulunmamakta. Türk medeni kanunu sadece resmi nikahı kabul ediyor" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu'na göre sadece geçtiğimiz yıl 500 bini aşkın çift nikah masasına oturdu. Dünya evine girmek isteyen çiftler belediyeye başvuruda bulunuyor.

Törenin ardından nikah memurlarından evlilik cüzdanlarını alanlar artık evli statüsü kazanıyor.

Bazı çiftlerde daha sonra müftülüğe başvurarak dini nikah da kıydırıyor. Ancak dini nikahın ardından resmi belge verilmiyor. Bu durumu suistimal etmek isteyenler yeni bir yol denemeye başladı.

NTV'nin haberine göre, internette bir alışveriş sitesinde dini nikah cüzdanı ve belgesi satışları yapılıyor. Satın alan bazı kişiler bu belgeyle dini nikahlarının resmileştiğini iddia ediyor. Peki hukukçular bu iddia karşısında ne diyor?

DİNİ NİKAHTA BELGE VERİLMİYOR

Avukat Gizem Gonce, "Tarafların talebi doğrultusunda aslında dini nikah yapılırken imamında tarafların düzenlenmesini talep ettikten sonra düzenlenen bir belge mevcut. Fakat bu belgenin hukuk açısından bir karşılığı bulunmamakta" değerlendirmesinde bulundu.

Bazı çiftler sadece dini nikah ve bu belgeyle evliliklerinin resmi olduğunu iddia ediyor. Bu durumun kanun dışı olduğunu söyleyen Gonce, "Günümüzde malesef bazen resmi nikah yapılmadan tamamen dini nikah yapılarak bu evliliğin tescil edildiği söylensede bunun hukukta bir karşılığı bulunmamakta çünkü Türk medeni kanunu sadece resmi nikahı kabul ediyor. Dini nikaha ilişkin böyle bir resmi durum olmadığından kaynaklı olarak hukukumuzda böyle bir durum bulunmamaktadır" dedi.

Uzmanlar bu belgelerin sadece boşanma aşamasında açılan alacak davalarının ispatında kullanılabileceğini söylüyor.