İki liderin hafta sonu zirvesinde, son dönemde iki ülke arasında baş gösteren gerilim konuları masaya yatırıldı. Ege’deki adalar ve deniz yetki alanları ile Kıbrıs ve Doğu Akdeniz’deki enerji çalışmaları görüşülen ana konular oldu.

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Haber Merkezi ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ege ve Doğu Akdeniz’de Ankara ile Atina arasındaki gerilimin yeniden gündeme geldiği bir dönemde dün Yunanistan Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas ile İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’nde görüştü. Üç gün sürecek İstanbul ziyaretinin ilk gününde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelen Tasulas’a Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandra Papadopulu da eşlik etti. Edinilen bilgilere göre, toplantıda Türkiye-Yunanistan ilişkileri ile Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Dolmabahçe’de Ege ve Akdeniz zirvesi! Erdoğan, Yunan Mevkidaşını İstanbul’da ağırladı

TASULAS’A RESMÎ TÖREN

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Cumhurbaşkanı Tasulas ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde bir araya geldi. Resmî karşılama töreninin ardından Erdoğan ve Tasulas baş başa görüşmeye geçti. İki liderin görüşmesi basına kapalı olarak devam etti.

Dolmabahçe’de Ege ve Akdeniz zirvesi! Erdoğan, Yunan Mevkidaşını İstanbul’da ağırladı

KITA SAHANLIĞI, ENERJİ PROJELERİ…

Erdoğan ile Tasulas’ın Dolmabahçe’deki görüşmesi öncesinde Ankara’nın tutumu yılın son MGK’sında ortaya konulmuştu. Türkiye’nin Ege ve Doğu Akdeniz’de diyalog ve diplomasiyi esas alan yaklaşımını sürdüreceği, ancak uluslararası hukuk ve antlaşmalardan kaynaklanan hak ve menfaatlerini korumakta kararlı olduğu vurgulanmıştı. Bu gelişmeler kapsamında Erdoğan-Tasulas görüşmesinde, deniz yetki alanları, kıta sahanlığı, enerji projeleri, Kıbrıs meselesi ve Ege’deki anlaşmazlıkların yanı sıra sahada yeni gerilimlerin önlenmesine yönelik diplomatik adımların gündeme geldiği öğrenildi.

Dolmabahçe’de Ege ve Akdeniz zirvesi! Erdoğan, Yunan Mevkidaşını İstanbul’da ağırladı

LİBYA MUTABAKATI DENGELERİ DEĞİŞTİRDİ

Son dönemde, Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanları ve enerji projeleri üzerinden yaşanan gelişmeler dikkat çekiyor. Girit ile KKTC arasında döşenmesi planlanan deniz altı elektrik kablosu için Türkiye’nin 10 Kasım’da yayımladığı NAVTEX ile araştırma faaliyetlerinin Türk kıta sahanlığında Ankara’nın izniyle yürütüleceğini duyurması, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni paniğe sevk etti. Türkiye ile Libya arasında 2019’da imzalanan deniz yetki alanları mutabakatının Libya Resmî Gazetesi’nde yayımlanması da bölgedeki dengeleri yeniden gündeme taşıdı.

MGK’DAN DOĞU AKDENİZ MESAJI

Erdoğan başkanlığında önceki gün gerçekleştirilen yılın son Millî Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısında da Ege ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler ile Libya’daki son durum ele alındı. Toplantının ardından yayımlanan bildiride, Türkiye’nin diyalog ve diplomasiye öncelik vermeyi sürdüreceği, ancak uluslararası hukuk ve anlaşmalardan doğan haklarından taviz vermeyeceği belirtildi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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