Donanmaya bir günde dört yeni güç! Hedefimiz savunmada tam bağımsız Türkiye

20 Ocak 2024 05:12 - Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 05:26

Türkiye’nin savunma alanında attığı adımlar meyvelerini vermeye devam ediyor. Mavi Vatan’ımızın bekçisi Türk donanması, yerli ve millî imkânlarla inşa edilen TCG Derya, TCG İstanbul, TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi ile dünyanın ilk insansız deniz aracı Marlin SİDA, Türk donanmasının envanterine katılmasıyla gücüne güç kattı.

Yalova Sefine Tersanesinde 'Mavi Vatana Güç: Yeni Deniz Platformları Teslimat Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin İHA ve SİHA üretiminde dünyanın ilk 3-4 ülkesinden biri olduğunu belirterek özetle şunları kaydetti:

"PROJELERİMİZDE YÜZDE 80 YERLİLİK ORANINA ULAŞTIK"

>> Cumhuriyetimizin ikinci asrına, Türkiye Yüzyılı’na ilk defa gerçekleştirdiğimiz insanlı uzay göreviyle adım atıyoruz.

>> Projelerimizde yüzde 80 yerlilik oranına ulaştık. Bugün sadece gemilerimizin teslimatıyla yetinmiyoruz, dünyada elektronik harp kabiliyetine sahip ilk insansız su üstü aracımızı donanmamıza teslim ediyoruz.

>> Kurumlar arası eş güdüm ve anlayış birliği güçlendikçe de bugün burada olduğu gibi oyun değiştiren projeler ortaya çıkıyor. Önümüzdeki dönemde bu koordinasyonu çok daha ileriye taşıyarak yeni başarılara imza atacağımıza yürekten inanıyorum.

>> Ülkemiz kendi savaş gemisini tasarlayan inşa eden ve idamesini gerçekleştirebilen 10 ülke arasında yer alıyor.

"İHA-SİHA ÜRETİMİNDE DÜNYADA İLK 3-4 ÜLKEDEN BİRİYİZ"

>> Elektronik harp alanında öncü olan ülkemiz İHA ve SİHA üretiminde ise artık dünyanın ilk üç dört ülkesinden biri.

>> 2002 yılında savunma projelerimizin bütçe büyüklüğü 5,5 milyar dolarken, bugün aynı rakam 16 kat artışla yaklaşık 90 milyar dolara ulaştı.

>> Önümüzdeki dönemde İHA ve SİHA’ların yanı sıra insansız ve otonom deniz araçlarından uçak gemilerine kadar çeşitli muharip deniz platformlarının geliştirilmesine ağırlık vereceğiz. Hedefimiz savunma sanayiinde tam bağımsız bir Türkiye’dir.

>> Günümüzde savunma alanında güçlü ve bağımsız olamayan milletlerin istikballerine güvenle bakabilmeleri mümkün değildir.

"BATAKLIKLARI TAMAMEN KURUTUNCAYA KARAR..."

>> Daha önce bize silah verenler, attığımız kurşunların çetelesini tutardı. Terörle mücadelede sürekli engellerle karşılaşırdık. Kendi silahlarımızı kullanarak bütün bu sorunları aştık. Suriye ve Irak’taki terör bataklıkları tamamen kurutuluncaya kadar teröre karşı verdiğimiz mücadeleyi kararlılıkla devam ettireceğiz.

>> İnsan hak ve hürriyetleri konusunda sağa sola karne düzenleyenler, tam 105 gündür vahşice öldürülen çocukları, bebekleri, kadınları görmedi.

>> Bugün bölgemize uçak gemilerini göndererek İsrail yönetimine sınırsız ve şartsız destek verenleri hepimiz ibretle takip ediyoruz.

>> Günümüzün Führer’i Netanyahu’nun ve gözünü kan ve kin bürümüş ekibinin Filistin halkına yönelik soykırıma varan barbarlıklarını sadece izlemekle yetindiler.