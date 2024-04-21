Dört bacaklı civciv şaşkına çevirdi: Rabbim neler yaratıyor

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 21 Nisan 2024 22:59 - Güncelleme: 21 Nisan 2024 23:09 - Güncelleme:

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Bursa'da Kenan Az isimli vatandaşın tavuk kümesinde bir civcivin dört bacaklı olması şaşkına çevirdi. Yürümekte zorluk çeken civciv ilgi odağı olurken olayı şaşkınlıkla izleyen Az, "Yüce Rabbim neler yaratıyor" yorumunu yaptı.