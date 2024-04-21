Dört bacaklı civciv şaşkına çevirdi: Rabbim neler yaratıyor
Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Bursa'da Kenan Az isimli vatandaşın tavuk kümesinde bir civcivin dört bacaklı olması şaşkına çevirdi. Yürümekte zorluk çeken civciv ilgi odağı olurken olayı şaşkınlıkla izleyen Az, "Yüce Rabbim neler yaratıyor" yorumunu yaptı.
Akıllara durgunluk veren olay Bursa'nın İnegöl ilçesinde gerçekleşti. Kırsal Çitli Mahallesi'nde Kenan Az'a (27) ait tavuğun kuluçkaya yatmasının ardından bugün yumurtalardan civcivler çıkmaya başladı.
Yumurtadan çıkan 9 civcivden bir tanesi Kenan Az'ı şoke etti.
4 BACAĞI VAR
Civcivlerden birinin 4 ayağı olduğunu gören Az, büyük şaşkınlığa neden olurken, yürümekte zorluk çeken civciv, mahalle sakinlerinin ilgi odağı oldu. Olayı şaşkınlıkla karşılayan Kenan Az, "4 adet bacağı var. Yüce Rabbim neler yaratıyor" dedi.
Düzenleyen: Çağla Çağlar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı