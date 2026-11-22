Aylık satışı 45 milyon adede dayanan ve Türkiye genelindeki lisanslı noktaların yüzde 8’ine sızan kaçak tütün ticaretine geçit verilmeyecek.

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Irak ve Gürcistan sınırlarından büfelere kadar uzanan denetimlerle, ekonomide 2027’de oluşabilecek 137 milyar liralık açığın önü kesilecek.

Sahte bandrolle piyasaya sürülen “TEKEL 3000” adlı sigaranın özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yaygınlaşması üzerine dört bakanlık harekete geçti. Ticaret, Hazine ve Maliye, İçişleri ile Tarım ve Orman Bakanlıkları, kaçak sigaranın giriş ve satışını engellemek için denetimleri artıracak. Irak ve Gürcistan sınır geçişleriyle yurt içi dağıtım ağları izlemeye alınacak; internette ve büfelerdeki kaçak ürünler toplatılacak. Tütün sektörüne göre kaçak pazarın Türkiye ekonomisinde yol açabileceği kayıp 2027’de 137 milyar lirayı bulabilir. Boş paket araştırmalarına göre yurt dışı menşeli kaçak oranında Şanlıurfa yüzde 13,5 ile ilk sırada yer aldı. Onu yüzde 12,7 ile Manisa ve yüzde 11,3 ile Kahramanmaraş takip etti. İstanbul’da tüketilen her 10 paketten yaklaşık birinin kaçak olduğu saptandı. Kaçak kullanımı İstanbul’da yüzde 9,4, Denizli’de yüzde 10, Gaziantep’te yüzde 6,7 ve Mersin’de yüzde 6,4 olarak ölçüldü. Türkiye genelindeki aktif lisanslı satış noktalarının yüzde 8’inde yasa dışı satış belirlendi. Doğu ve Güneydoğu Anadolu tahminlerine göre markanın aylık satışı Ocak 2026’da yaklaşık 34 milyondan Haziran 2026’da yaklaşık 45 milyona çıktı. Verilere göre 2026’nın ikinci çeyreğinde kaçak paketlerin yüzde 68,2’sini TEKEL 3000 oluşturdu.

GEÇİT VERİLMEYECEK

Sınırdan büfeye kadar sıkı takip

Kaçak sigara pazarıyla bağlantılı ekonomik kayıp 2022 için 24 milyar lira olarak hesaplandı. “TEKEL 3000”in yurda girişinde birden fazla güzergâhın kullanıldığı değerlendiriliyor. Gümrüklerde transit ticaret kapsamındaki sevkiyatlar ile yolcu beraberinde küçük miktarlarda getirilen ürünlere yönelik kontroller sıklaştırılacak. Riskli görülen sınır geçişleri hakkında ilgili birimler bilgilendirilecek. Yurt içinde ürünlerin hangi kanallardan dağıtıldığı ve nerelerde satışa sunulduğu takip edilecek. Kaçak sevkiyatların tespiti için ülkeler arasında bilgi paylaşımı da artırılacak.

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