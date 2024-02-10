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    • Dört ilde eş zamanlı operasyon! İki organize suç örgütü daha 'kafes'lendi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Balıkesir ve Tekirdağ'da düzenlenen 'Kafes-38' operasyonuyla 2 organize suç örgütü çökertildi, dört ilde toplam 16 şüpheli yakalandı.

    Organize suç örgütleriyle mücadele tüm hızıyla sürüyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 'Kafes-38' operasyonuna dair bilgi verdi.

    DÖRT İLDE DÜZENLENDİ

    Yerlikaya, Cumhuriyet başsavcılıkları ve Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde Balıkesir, Burdur, Manisa ve Tekirdağ İl Jandarma komutanlıklarınca, 'tefecilik, yağma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarına yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu.

    4 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Kafes-38' operasyonlarında Balıkesir'de elebaşılığını Cengiz Güven'in ve Tekirdağ'da elebaşılığını Nevzat Halitoğlu’nun yaptığı 2️ organize suç örgütünün çökertildiği, 4 ilde toplam 16 şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

    ZORLA ALIKOYMA, SİLAH VE MÜHİMMAT KAÇAKÇILIĞI...

    Yerlikaya, zanlıların ekonomik yönden sıkıntıya düşen vatandaşlara faizle borç para verdiklerinin, borcun vadesi geldiğinde faiz artırarak değerinin çok üzerinde para istediklerinin, borcunu ödeyemeyen vatandaşların araç, dükkan, tarla ve evlerine tehdit, baskı ve şiddet uygulayarak el koyduklarının, varlıklı ve zengin iş adamlarını hedef alarak zorla alıkoyduklarının, mağdurları serbest bırakmak için ailelerinden ve tanıdıklarından yüksek meblağlı fidye istediklerinin, ayrıca uyuşturucu imal ve ticareti ile silah ve mühimmat kaçakçılığı yaptıklarının tespit edildiğini belirtti.

    Suçtan elde edildiği değerlendirilen 58 milyon lira değerindeki mal varlığına ilişkin tedbir kararı uygulanması için çalışma başlatıldığını kaydeden Yerlikaya, operasyonlar neticesinde 312 senet, 5 çek, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve çok miktarda para, tapu, silah ve mühimmata el konulduğu bilgisini paylaştı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Haberler > Gündem > Dört ilde eş zamanlı operasyon! İki organize suç örgütü daha 'kafes'lendi
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