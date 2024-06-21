Düğünde hayatının şokunu yaşadı! Az kalsın canından oluyordu

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde yapılan düğünde havaya ateş açılması sonucu 40 yaşındaki Emine Ünal, omuz bölgesine isabet eden 'yorgun mermi' nedeniyle yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın, “Ölebilirdim. Benim yaşadığım kabusu kimse yaşamasın” diyerek isyan etti.

İstanbul’da yaşayan, bayram nedeniyle büyüklerini ve akrabalarını ziyarete İncesu Mahallesi’ne gelen Emine Ünal (40), aynı mahallede yapılan düğünde havaya ateş açılması sonucu omuz bölgesine mermi isabet etti.

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralanan Emine Ünal, yakınları tarafından Vezirköprü Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

“BAŞKA İNSANLARIN CANI YANMASIN”

Yorgun mermi mağduru bir çocuk annesi Emine Ünal, “Ben böyle talihsiz bir olay yaşadım. En büyük şansım kafama isabet etmedi. Ölebilirdim. Benim yaşadığım kabusu kimse yaşamasın. Yetkililere sesleniyorum. Artık çağ dışı eğlenceye dur desinler. Başka insanların canı yanmasın” dedi.