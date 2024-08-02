Dünya 'esir takasını' konuşuyor: Türkiye için yeni diplomatik zafer

ABD ile Rusya arasındaki esir takasına ev sahipliği yapan Türkiye'nin diplomatik zaferi benzersiz konumunu gözler önüne serdi. Bu olayla beraber Rusya'yla Ukrayna arasında insani koridor ve esir takasında da öncü olan Türkiye'nin dünya sahnesindeki önemi güçlendi.

ABD ve Rusya arasındaki uluslararası gündeme oturan esir takasının ev sahibi Türkiye bir diplomatik zafere daha imzasını attı. Yakın tarihin en büyük esir takasında 2'si çocuk 10 rehinenin Rusya'ya, 13 rehinenin Almanya'ya, 3 rehinenin de ABD'ye nakli sağlandı. Operasyonun diyalog kanallarının kurulması MİT tarafından sağlandı.

Bu olay, Türkiye'nin 2022'de savaşın başlamasından bu yana tutuklu değişimlerine başarılı bir şekilde arabuluculuk etme geçmişine bir yenisini daha ekledi.

İNSANİ VE TAHIL KORİDORU

21 Ocak 2022'de Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın başlamasına 1 ay kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "arabulucu olmaya hazırız" çağrısı o günden bu yana Ankara'nın çatışmadaki konumunun çıpası oldu.

Türkiye taraflar arasındaki görüşmelere aracılık ve ev sahipliği yapmaya devam etti.

Sivillerin tahliyesi için 3 Nisan 2022’de insani koridor açılırken Türkiye’nin arabuluculuk yaptığı en önemli gelişmelerden biri Tahıl Koridoru Anlaşması’ydı.

Erdoğan yönetimindeki Türkiye, geleneksel Batı ittifaklarını Moskova ile daha güçlü bağlarla dengeleyerek daha bağımsız bir dış politika izledi. Bu nüanslı yaklaşım, Türkiye'nin etkili bir aracı olarak hareket etmesini, iletişimi teşvik etmek ve kritik anlaşmaları müzakere etmek için benzersiz konumundan yararlanmasını sağladı.

Erdoğan karmaşık küresel dinamikleri yönetmeye devam ettikçe, Türkiye'nin diplomatik arabulucu olarak rolünün artması ve dünya sahnesindeki öneminin güçlenmesi muhtemeldir.