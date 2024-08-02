Ankara'da özgürlüğüne kavuşan 'Kremlin'in kara kutusu' esir gündem oldu! Verdiği tahribat ABD tarihine girdi

Dünyanın konuştuğu Türkiye'deki takasta Rusya'ya iade edilen Rus esir Kluyşin hakkında çarpıcı bilgiler geldi. 'Kremlin'in kara kutusu' olarak nitelenen iş adamının ABD merkezli şirketlere siber saldırı düzenleyerek kazanç elde ettiği öne sürüldü. Kluyşin'in Rus Savunma Bakanlığına giriş kartının olduğu ortaya çıkarken Putin'den 'Yüksek Onur Madalya'sı aldığı kaydedildi.

Uluslararası kamuoyu Ankara'da 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana gerçekleşen en büyük takası konuşuyor. Operasyon kapsamında, ABD'den iki, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan birer uçak olmak üzere yedi uçak ile 26 kişi Türkiye'ye nakledildi. İkisi çocuk 10 rehinenin Rusya'ya, 13 rehinenin Almanya'ya, üç rehinenin de ABD'ye nakli sağlandı.

Takastaki mahkumların, ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve ve Belarus'tan olduğu kaydedildi.

VERDİĞİ TAHRİBATLA WALL STREET'TE

Esir takasında Rusya'ya iade edilen iş adamı ve girişimci Vladislav Klyuşin isimli Rus mahkum gündem oldu.

ABD'nin önde gelen medya kuruluşlarından CNBC, Klyuşin'in Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Moskova'daki üst düzey isimlerle bağını ortaya çıkararak, ABD borsalarına ve şirketlerine verdiği zararı gözler önüne serdi. CNBC, Klyuşin'in verdiği tahribatı, "Wall Street tarihinde en çok zarar veren içeriden bilgi sızdırma planı" olarak yorumladı.

SİBER SALDIRIYLA SERVETİNİ KATLADI

Kapsamlı bir belgesel hazırlayan CNBC, Klyuşin'in 2021'de İsviçre Alpleri'ndeki Sion havaalanına indikten sonra yakalandığını aktarırken Klyuşin'in Rusya'nın başkenti Moskova'da M-13 isimli bir siber güvenlik şirketi kurduğuna dikkat çekti. Fakat bu şirket ile ABD merkezli şirketlere siber saldırılar düzenlediği ve bu sayede servetini katladığının da altı çizildi.

HEDEFİ ABD ŞİRKETLERİ

Klyuşin'in şirketinin ABD'li şirketlere düzenlenen saldırılarda gizli bilgileri çaldığı ve bunları herkesten önce kullanarak ABD borsalarından kâr elde ettiği ortaya çıktı. Hem siber saldırı suçundan hem de içeriden bilgi sızdırılması suçlamasından yakalanan Klyuşin'in Tesla, Roku ve Sketchers gibi bilinen şirketlere saldırdığı belirtildi.

CNBC'ye konuşan ve bir dönem Rus istihbaratında üst düzey bir görevli olan bir yetkili, "Rusya ve Batı arasında bir savaş var. Finans sektörü ve bankalar cephelerden biri" yorumunu yaptı.

CNBC, bu Rus vatandaşının ismini açıklamadı.

PUTİN'DEN MADALYA ALMIŞ

Öte yandan Klyuşin'in, Kremlin için çalışan ve Rusya'nın 2016 ABD seçimlerine müdahale girişimi dahil Kremlin'e ilişkin gizli belgeleri de elinde bulundurduğu ileri sürüldü.

"M-13" adlı bilgi işlem şirketinin yöneticisi olan Kluyşin'in aynı zamanda Rus Savunma Bakanlığına giriş kartının olduğu ortaya çıktı.

Kluyşin'in bir süre önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'den "Yüksek Onur Madalyası" aldığı da ortaya çıkan detaylar arasında yer aldı.