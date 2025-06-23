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Dünyaca ünlü Türk mühendis Canan Dağdeviren beyin kanaması geçirdi: Doktorlarım inanamadı...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Dünyaca ünlü Türk mühendis Canan Dağdeviren beyin kanaması geçirdi: Doktorlarım inanamadı...
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ABD’de The Massachusetts Instute of Technology (MIT)’de kendine ait laboratuvarında sürdüren Türk Fizik Mühendisi Doç. Dr. Canan Dağdeviren, beyin kanaması geçirdi. Dağdeviren, "Doktorlarım kanama sonrası durumuma inanamadılar, makale yazıp bu görülmemiş olayı literatüre kazandıracağız dediler" ifadelerini kullandı.

ABD'de dünyanın önde gelen araştırma üniversitelerinden MIT'de doçentlik yapan Türk fizik mühendisi Canan Dağdeviren beyin kanaması geçirdiğini duyurdu.

12 GÜN YOĞUN BAKIMDA KALMIŞ

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Dağdeviren, "Bu güzel fotoğrafı 8 Haziran’da Türkan Ablam çekti. Ve ben tam 1 gün sonra, 9 Haziran 14:05’te yeniden doğdum. Çok tehlikeli bir beyin kanaması geçirdim. 12 gün yoğun bakım ünitesinde yaşadım, 964 adet ilaç kullandım. Damar yoluyla aldığım ilaçları saymıyorum bile... Hala hastanedeyim, daha iyiyim" dedi.

Dünyaca ünlü Türk mühendis Canan Dağdeviren beyin kanaması geçirdi: Doktorlarım inanamadı... - 1. Resim

"DURUMUMA İNANAMADILAR"

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: "Yaşadığım ağrılardan dolayı boyut değiştiriyorum ara ara. Ayrıntıları belki sonra kitaplaştırırım. Doktorlarım kanama sonrası durumuma inanamadılar, makale yazıp bu görülmemiş olayı literatüre kazandıracağız dediler. Lab müdürüm David, beyin cerrahı kardeşim Emre ve tanımadığım Asyalı yaşlı amca beni hayata bağladı. Hastaneye yetişebilecek en doğru yerdeydim, çok şanslıyım.

Dünyaca ünlü Türk mühendis Canan Dağdeviren beyin kanaması geçirdi: Doktorlarım inanamadı... - 2. Resim

 Annem, babam, eşim, kardeşlerim Servet Caner, Hüseyin Emre, gelinimiz Işınsu, canlarım yeğenlerim Şah Mirza, Can Aslan, dostlarım (Yalçın, Belge, Özargun, Bahçeci Aileleri) Hızır gibi yetişti. Ölümü teğet geçtim, çok şükür diyorum. Can oğlum, değerli eşim Murat, Dağdeviren ve Mercan (Hüseyin babam, Seher annem, İnci ablam) ailelerim, candan sevdiklerim, arayıp merak edenler, sesini duyuranlar, mesajlar atanlar ve yarım kalan projelerim için yeniden hayata merhaba dedim; 1. yaş günüm kutlu olsun. Yolum uzun, heyecanım yüksek, gençliğim var! Seni ve azmini seviyorum, Canan; bunu hiç unutma."

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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