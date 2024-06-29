Duyanlar şaşıp kalıyor: Muhabbet kuşundan "Sayın Erdoğan" tiradı

Elazığ'da yaşayan Yasin Karakış'ın 9 ay önce sahiplendiği muhabbet kuşu Paşa, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'' ve ''Emine Erdoğan'' cümlelerini kuruyor. Karakış, duyanları şoke eden Paşa için 25 bin lira teklif edildiğini ancak satmayacağını söyledi.

Elazığ'da yaşayan Yasin Karakış 9 ay önce aldığı ve 'Paşa' ismini koyduğu Çekoslovak cinsi muhabbet kuşuna kısa zamanda konuşmasını öğretti.

Kuşunun kurduğu bazı cümleler konusunda kendisinin de şaşırdığını dile getiren Yasin Karakış, ''Ben bu muhabbet kuşunu 9 ay önce aldım. Eve getirdim, ilgilendim ve bu sırada işe gidip geliyordum. Kaçmadı ve bana alışınca da konuşmaya başladı.

"BAZI KELİMELERİ KENDİ KAPTI"

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini söyleyince bu konuşmayı ilerletmeye başladım.

Bu sefer Cumhurbaşkanımızın eşinin adını söylemeye başlaması daha çok ilgimi çekti. Bazı kelimeleri ben öğrettim ama kendi kendine kapmış olduğu kelimeler de var.

19 KELİMEDEN FAZLA BİLİYOR

Çekoslovak cinsi olan bu kuşa 15 bin lira teklif ettiler hatta bu fiyat 25 bin liraya kadar çıktı ama satmadım. Bunu Cumhurbaşkanımıza hediye etmek isterim. Bu da benim için bir onurdur, bir şereftir. 19 kelimeden daha fazla kelime biliyor'' dedi.