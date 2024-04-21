Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Edirne'de 6'ncı kattan düşen üniversite öğrenicisi ağır yaralı

Edirne'de 6'ncı kattan düşen üniversite öğrenicisi ağır yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Edirne&#039;de 6&#039;ncı kattan düşen üniversite öğrenicisi ağır yaralı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Edirne’de 21 yaşındaki erkek üniversite öğrencisi, kaldığı evin 6’ncı kat balkonundan düşmesi sonucu ağır yaralandı. Polis, inceleme başlattı.

Edirne'de Yancıkçı Şahin Mahallesi Umut Sokak Ayşekadın semti Atatürk Bulvarı üzerinde kaldığı apartmanın 6’ncı katından düşen 21 yaşındaki G.K. ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından üniversite öğrencisi G.K., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

İlgili Haberler

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İngiltere ile Ürdün arasında "Gazze" mesaisi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Atatürk ve Erdoğan'a hakaret eden kişi tutuklandı - GündemAtatürk ve Erdoğan'a hakaret eden kişi hakkında yeni gelişmeKüflü çikolata paylaşımı CEO'yu çileden çıkardı! İşte CEO'dan müşteriye gündem olan skandal cevap... - Gündemİşte yöneticiden müşteriye gündem olan skandal cevapDEM Parti'den bir skandal daha! Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Türk bayrağını kaldırdı - GündemDiyarbakır'da bir skandal daha!Kandilli Rasathanesi duyurdu! Beşik gibi sallanan Tokat'ta bir deprem daha: İşte ilk veriler... - GündemBeşik gibi sallanan Tokat'ta bir deprem dahaTersanede feci ölüm! Konteyner ve forklift arasında sıkıştı - GündemTersanede feci ölüm! Konteyner ve forklift arasında sıkıştıMeksika'dan gelen de var Şanlıurfa'dan giden de: 'Pembe rüya' için akın ettiler - Gündem'Pembe rüya' için akın ettiler
Sonraki Haber Yükleniyor...