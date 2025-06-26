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Edirne'de orman yangını! Ekipler zamana karşı yarış başlattı

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Edirne&#039;de orman yangını! Ekipler zamana karşı yarış başlattı
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Edirne’de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Lalapaşa ilçesindeki Ömeroba köyünde çıkan yangın, 2 uçak ve 50'den fazla personelle söndürülmeye çalışılıyor.

Edirne'nin Lalapaşa ilçesi Ömeroba köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Edirne'de orman yangını! Ekipler zamana karşı yarış başlattı - 1. Resim

2 UÇAK BÖLGEDE

Yangına 2 yangın söndürme uçağı, çok sayıda arazöz, su tankeri ve 50’den fazla personelle müdahale ediliyor. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevlerin kontrol altına alınması Edirne'de orman yangını! Ekipler zamana karşı yarış başlattı - 2. Resimiçin çalışmalar sürüyor.

 

Söndürme çalışmalarına çevre ilçelerden de destek ekipleri gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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