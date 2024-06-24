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Edirne'de toplu balık ölümleri: Soruşturma başlatıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Edirne&#039;de toplu balık ölümleri: Soruşturma başlatıldı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Edirne merkeze bağlı Küçükdöllük köyündeki gölette meydana gelen toplu balık ölümleriyle ilgili soruşturma başlatıldı. Küçükdöllük Muhtarı Mehmet Meşe ise suda bulunan oksijen eksikliği nedeniyle değil, elektroşok ile balıkların öldüğü iddiasının arkasında.

Edirne'de sulama amaçlı olarak kullanılan gölette balık ölümleriyle ilgili Edirne Valiliği inceleme başlattı. Küçükdöllük köyünde alınan su ve balık numuneleri laboratuvara gönderildi.

Edirne Valiliği'nin talimatıyla harekete geçen ilgili müdürlüklerin ekipleri, sudan ve kıyıya vuran balıklardan numune aldı.

Edirne'de toplu balık ölümleri: Soruşturma başlatıldı - 1. Resim

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri, balık ölümlerine sebep olan sorunun kaynağını tespit etmek için aldıkları su ve balık numunelerinde yapılan ilk incelemelerinde, balık ölümlerinin hava sıcaklığının ve suda bulunan oksijenin azalmasından kaynaklanabileceği belirtildi.

Küçükdöllük Muhtarı Mehmet Meşe ise suda bulunan oksijen eksikliği değil elektroşok ile balıkların öldüğü iddiasını tekrarladı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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