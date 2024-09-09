Ekrem İmamoğlu'nun acı günü! Üsteğmen akrabası Gara'da şehit düştü

Düzenleyen: Türkiye Gazetesi 9 Eylül 2024 12:47 - Güncelleme: 9 Eylül 2024 12:57 - Güncelleme:

Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta yaralanan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar şehit düştü. Ayar'ın İBB Başkanı İmamoğlu'nun akrabası olduğu ortaya çıktı. İmamoğlu da sosyal medyadan bir mesaj yayımladı.