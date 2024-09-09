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Ekrem İmamoğlu'nun acı günü! Üsteğmen akrabası Gara'da şehit düştü

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Ekrem İmamoğlu&#039;nun acı günü! Üsteğmen akrabası Gara&#039;da şehit düştü
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Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta yaralanan Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar şehit düştü. Ayar'ın İBB Başkanı İmamoğlu'nun akrabası olduğu ortaya çıktı. İmamoğlu da sosyal medyadan bir mesaj yayımladı.

Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla sağlanan sıcak temasta yaralanarak hastaneye kaldırılmıştı.

Hastanede şehit düşen Ayar'ın şehadet haberi Trabzon'daki ailesine verildi.

Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın, ailenin 6 çocuğundan ikincisi ve bekar olduğu öğrenildi.

Ailenin yaşadığı binaya, Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince Türk bayrağı asıldı.

Ekrem İmamoğlu'nun acı günü! Üsteğmen akrabası Gara'da şehit düştü - 1. Resim

ŞEHİT ÜSTEĞMEN İMAMOĞLU'NUN AKRABASIYMIŞ 

Öte yandan şehit Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun akrabası olduğu ortaya çıktı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, X hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Irak’ın kuzeyinde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen operasyonda şehit olan Piyade Üsteğmen Fatih Ayar’ın acısını yaşıyoruz. Şehidimize Allah’tan rahmet, yakınlarımıza da sabırlar diliyorum. Şehidimiz 10 Eylül Salı günü ikindi namazına müteakip Trabzon Köprübaşı Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacaktır."

 

Düzenleyen:  - Gündem
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