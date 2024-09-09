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Kuzey Irak'tan acı haber! 1 asker şehit oldu

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Kuzey Irak&#039;tan acı haber! 1 asker şehit oldu
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Dün Tunceli'de askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu 4 Mehmetçik şehit olmuştu bir acı haber de Kuzey Irak'tan geldi. Gara bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta Piyade Üsteğmen Ömer Fatih Ayar'ın şehit oldu.

Kuzey Irak'ta sıcak temas! Çıkan çatışmada bir askerimiz şehit oldu. Haberi Milli Savunma Bakanlığı duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada ifadelere yer verildi; "Irak kuzeyinde Gara bölgesinde, 09 Eylül 2024 tarihinde, bölücü terör örgütü mensupları ile sağlanan temasta kahraman silah arkadaşımız P.Ütğm. Ömer Fatih Ayar ağır yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz"

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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