Elazığ'da deprem oldu! AFAD ilk verileri paylaştı
Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
Son deprem haberi Elazığ'dan geldi. AFAD, Arıcak Merkezli depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sarsıntı yerin 14 km derinliğinde gerçekleşti, işte son gelişmeler...
Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son sarsıntı Elazığ'da oldu, AFAD deprem sonrası açıklama yaptı, işte son gelişmeler...
ELAZIĞ 3,5 İLE SALLANDI
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD), Elazığ Arıcak'ta 3.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Saat 22:242te meydana gelen sarsıntı yerin 14 km derinliğinde gerçekleşti. Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli bir panik yaşarken şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.
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Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede Tunceli, İstanbul, Elazığ, Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.