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    Elazığ'da deprem oldu! AFAD ilk verileri paylaştı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Elazığ&#039;da deprem oldu! AFAD ilk verileri paylaştı
    Elazığ, Deprem, Son Depremler

    Son deprem haberi Elazığ'dan geldi. AFAD, Arıcak Merkezli depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Sarsıntı yerin 14 km derinliğinde gerçekleşti, işte son gelişmeler...

    Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son sarsıntı Elazığ'da oldu, AFAD deprem sonrası açıklama yaptı, işte son gelişmeler...

    ELAZIĞ 3,5 İLE SALLANDI

    Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD), Elazığ Arıcak'ta 3.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Saat 22:242te meydana gelen sarsıntı yerin 14 km derinliğinde gerçekleşti. Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli bir panik yaşarken şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi. 

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    Naci Görür yayında gözyaşlarına boğuldu

    Deprem uyarıları ile sık sık gündeme gelen ve daha öncesinde Kahramanmaraş depremini bilen Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan Marmara depremi sonrası kritik uyarılarda bulundu. 18 il için deprem uyarısında bulunan Görür, yayında hüngür hüngür ağladı. Naci Görür’ü daha önce böyle hiç görmediniz! 7 büyüklüğünde deprem geliyor. İşte deprem beklenen o iller ve detaylar…

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