Elazığ'da deprem oldu! AFAD ilk verileri paylaştı

7 Aralık 2023 22:37 - Güncelleme Tarihi: 7 Aralık 2023 23:00

Editör: Sevda Altunbaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Yurdun dört bir yanından korkutan deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son sarsıntı Elazığ'da oldu, AFAD deprem sonrası açıklama yaptı, işte son gelişmeler...

ELAZIĞ 3,5 İLE SALLANDI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD), Elazığ Arıcak'ta 3.5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Saat 22:242te meydana gelen sarsıntı yerin 14 km derinliğinde gerçekleşti. Depremi hisseden vatandaşlar kısa süreli bir panik yaşarken şuan için herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadığı öğrenildi.

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Oynat Naci Görür yayında gözyaşlarına boğuldu Deprem uyarıları ile sık sık gündeme gelen ve daha öncesinde Kahramanmaraş depremini bilen Prof. Dr. Naci Görür, yaşanan Marmara depremi sonrası kritik uyarılarda bulundu. 18 il için deprem uyarısında bulunan Görür, yayında hüngür hüngür ağladı. Naci Görür’ü daha önce böyle hiç görmediniz! 7 büyüklüğünde deprem geliyor. İşte deprem beklenen o iller ve detaylar…

Yaşanan depremlerin saatini ve şiddeti anlık olarak takip etmek mümkün. AFAD tarafından yayımlanan listede Tunceli, İstanbul, Elazığ, Kahramanmaraş, Hatay, Düzce, Muğla, Tokat, Bingöl, İzmir, Manisa, Malatya ve birçok ile ait son dakika deprem bilgileri yer alıyor.