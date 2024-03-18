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Elazığ’da kontrolden çıkan otomobil iş yerine daldı!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Elazığ’da kontrolden çıkan otomobil iş yerine daldı!

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bir iş yerinin duvarına çaptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu.

Kaza, merkez Bosna Hersek Bulvarı’nda yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kontrolden çıkıp elektrik panosuna çarptıktan sonra bir iş yerine daldı. 

Elazığ’da kontrolden çıkan otomobil iş yerine daldı! - 1. Resim

İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Polis olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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