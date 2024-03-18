Elazığ’da kontrolden çıkan otomobil iş yerine daldı!
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Elazığ’da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, bir iş yerinin duvarına çaptı. Kazada şans eseri yaralanan olmazken araçta maddi hasar oluştu.
Kaza, merkez Bosna Hersek Bulvarı’nda yaşandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç kontrolden çıkıp elektrik panosuna çarptıktan sonra bir iş yerine daldı.
İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken otomobilde maddi hasar meydana geldi.
Polis olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı