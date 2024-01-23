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Elazığ'da maden ocağında patlama! Yaralılar var
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen: Sinem Eryilmaz
Elazığ’da bulunan bir maden ocağında meydana gelen patlamada 2 kişi ağır yaralandı.
Elazığ'ın Maden ilçesinde, Eti Gümüş maden şirketine ait ocakta dinamit patlatıldı. O esnada tünelin girişinde bulunan iki kişi ağır yaralandı.
Ocağa ait galeride patlatılan dinamit sonrası mühendis O.Ş. ve işçi O.B.'nin ağır yaralanınca olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar Maden İlçe Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Elazığ’daki hastanelere sevk edildi.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı