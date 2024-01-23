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    Elazığ'da maden ocağında patlama! Yaralılar var

    Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Düzenleyen:

    Elazığ’da bulunan bir maden ocağında meydana gelen patlamada 2 kişi ağır yaralandı.

    Elazığ&#039;da maden ocağında patlama! Yaralılar var
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Elazığ'ın Maden ilçesinde, Eti Gümüş maden şirketine ait ocakta dinamit patlatıldı. O esnada tünelin girişinde bulunan iki kişi ağır yaralandı.

    Ocağa ait galeride patlatılan dinamit sonrası mühendis O.Ş. ve işçi O.B.'nin ağır yaralanınca olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralılar Maden İlçe Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Elazığ’daki hastanelere sevk edildi.

    Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    ElazığMadenPatlama
    Haberler > Gündem > Elazığ'da maden ocağında patlama! Yaralılar var
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