Elazığ'da maden ocağında patlama! Yaralılar var

23 Ocak 2024 17:57 - Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2024 18:06

Elazığ'ın Maden ilçesinde, Eti Gümüş maden şirketine ait ocakta dinamit patlatıldı. O esnada tünelin girişinde bulunan iki kişi ağır yaralandı.

Ocağa ait galeride patlatılan dinamit sonrası mühendis O.Ş. ve işçi O.B.'nin ağır yaralanınca olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar Maden İlçe Devlet Hastanesi’nde yapılan ilk müdahalenin ardından Elazığ’daki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.