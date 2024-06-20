Elektrik akımına kapılan Hafize Soylu feci şekilde can verdi

Samsun'da besi çiftliğinin kesim yerinde çalışan Hafize Soylu, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Aşağıavdan Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, besi çiftliğindeki kesim yerinde çalışan Hafize Soylu (54), burada elektrik akımına kapıldı.

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OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Aile işletmesi olan işyerinde yakınları tarafından yerde hareketsiz halde yatarken bulunan kadın için 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istendi. Olay yerine giden sağlık ekipleri Soylu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

Hafize Soylu'nun cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.