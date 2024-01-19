Elon Musk’a rakip oluyor! Selçuk Bayraktar 'Fergani' için tarih verdi, uzaya fırlatılacak

19 Ocak 2024 12:56 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 13:01

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar uzaya çıkan ilk Türk vatandaşı olan Alper Gezeravcı’yı izlemek için Taksim Meydanı'ndaki "dome çadır” adı verilen dev kubbeli planetaryuma gitti. Bayraktar, burada yaptığı açıklamada Fergani Uzay’ın ilk uydusunu bu yıl içinde fırlatacaklarını açıkladı.

"BU YIL İÇİNDE FIRLATILACAK"

Fergani Uzay’ın projelerinden biri alçak dünya yörüngesine uydu takımyıldızları konuşlandırmak. Bu, SpaceX’in Starlink takımyıldızına rakip olacak. Fergani takım uyduları ilk olarak 2025 yılında fırlatılması bekleniyordu ancak bu takvim erkene çekildi. Bayraktar’ın yaptığı açıklamaya göre ilk uydu bu yıl içinde fırlatılacak.

"BÜYÜK SABIR LAZIM"

Bayraktar’ın açıklamasının tamamı şu şekilde: "Yörünge transfer araçları üzerine de çalışıyoruz. Biliyorsunuz ülkemiz, savunma sanayisinde büyük atılımlar başardı. Sadece insansız hava araçlarında değil. Bunun yanında fırlatma etki sistemlerinde, roket motorlarında da artık katı yakıtlı motorlarını yapabilir hale geldi. Daha çok savunma sanayisi alanında bunlar. Bizlerin de hedefi Fergani adlı girişim olarak fırlatma sistemlerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Bunun yanında kamunun kurduğu şirketler de var. Elbette bunlar böyle büyük sabır gerektiren stratejik projeler. Büyük sabır ve açıkçası büyük takımlarla adanmış takımlarla yapılan projeler. Aynen insansız hava araçlarımızda 20 yıldır katettiğimiz yol gibi. Aslında önemli olan o takım ve onun ruhu."