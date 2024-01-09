Selçuk Bayraktar kiminle evli, kimin damadı, kaç çocuğu var? Selçuk Bayraktar kimdir, ne iş yapıyor?  

9 Ocak 2024 16:54 - Güncelleme Tarihi: 9 Ocak 2024 16:54

Selçuk Bayraktar kiminle evli, kimin damadı sorularının cevabı araştırılan başlıklar arasında yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan ile evli olan Selçuk Bayraktar yeniden baba oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftini hastanede ziyaret etti. Bu gelişmelerin ardından Selçuk Bayraktar’ın kiminle evli olduğu, kaç çocuğu var? soruları merak edildi. İşte detaylar…

SELÇUK BAYRAKTAR KİMİNLE EVLİ?

Selçuk Bayraktar 2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan ile evlidir.

Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftinin ikinci çocukları pazartesi sabahı doğdu. Sosyal medya platformu X üzerinden yeni doğan çocuklarının isminin Asım Özdemir Bayraktar olduğunu duyurdu.

SELÇUK BAYRAKTAR ÇOCUKLARI

2016 yılında dünya evine giren Sümeyye-Selçuk Bayraktar çiftinin 2017 yılında Canan Aybüke isminde bir kızı oldu. Geçtiğimiz pazartesi, 8 Ocak 2024’te ise oğulları Asım Özdemir Bayraktar’ı kucaklarına aldılar.

SELÇUK BAYRAKTAR KİMDİR?

Selçuk Bayraktar 1979’da İstanbul Sarıyer’de doğdu. Türkiye’nin ilk milli S/İHA sistemlerinin ve ilk milli insansız savaş uçağı Baykar KIZILELMA’nın mimarıdır. Aynı zamanda 2021 yılından beri Baykar Yönetim Kurulu başkanıdır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan ile evlidir ve iki çocuk babasıdır.

SELÇUK BAYRAKTAR'IN EĞİTİMİ

Selçuk Bayraktar, İlköğrenimini Sarıyer İlköğretim okulunda tamamladıktan sonra 1977 yılında Robert Kolej’den mezun oldu. 2022 yılında İTU Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde lisans eğitimini tamamladı. University of Pennsylvania GRASP laboratuvarında staja kabul edildi. Aldığı burs ile 2002-2004 arasında Elektrik Mühendisliği Bölümünde tamamladı. Daha sonra MIT’de yüksek lisans-doktora eğitimi aldı. 2007’de Türkiye’ye dönerek Baykar bünyesinde insansız hava aracı teknolojileri geliştirme faaliyetlerini sürdürdü. 2021 yılından beri Baykar Yönetim Kurulu Başkanıdır.